Carlos Roldán: “Acá hay que hablar poco y trabajar”

Tras su reasunción como Jefe de la Policía Distrital de Olavarría, el Comisario Inspector, Carlos Roldán, dialogó con los medios sobre la situación de la seguridad en el Partido.

“Es un nuevo desafío para mí y mi carrera. Estoy acá porque el señor Intendente y el General de Zona, José María Cignoli depositaron la confianza en mí. Cuando me tuve que ir de Olavarría me fui muy dolido porque no era el momento de mi gestión, que me sacaran sin motivos fundados. Lo hizo el ex Jefe Departamental de Azul que tuvo un capricho de sacarme a mí. Pero Dios es justo y reconoce a la gente. El Intendente habló con los superiores míos y reconoció mi labor y acá estoy” expuso.

Seguidamente, el Comisario Roldán se refirió a sus principales ejes de trabajo: “Acá hay que hablar poco y trabajar. La gente tiene que ver los móviles, presencia en la calle y tratar de hacer bien las actuaciones judiciales para detener a las personas que delinquen. Encuadrar bien para que no caiga en un vicio de nulidad las actuaciones y así poderlos mandar a la cárcel” sostuvo.

Indicó que los titulares de las dependencias “están en un periodo de evaluación sobre su continuidad. He mantenido charla con los titulares de las dependencias. Están en evaluación también los jefes externos del Gabinete de Prevención. Les dije que tienen que revertir esta situación” advirtió.

Procuró “trabajar mancomunadamente con el Poder Judicial, la DDI local, Drogas Ilícitas y Policía Federal, así vamos a lograr el objetivo que es el bienestar de la comunidad” y pidió a los vecinos colaboración: “Si en un barrio ven a gente que no es conocida que lamen al 911 o a la Comisaría” abogó.

Sobre los últimos hechos de inseguridad a partir de robos a mano armada, El Jefe Distrital sostuvo: “Apenas me hice cargo me constituí a la casa de la mujer que fue asaltada en el barrio Matadero y me puse a entera disposición. Ya empezó a haber más presencia policial y eso me pone contento. Estoy al tanto de todo y vamos a tratar de revertir la situación” consideró.

Finalmente al ser consultado por un posible traslado de la sede del Grupo GAD al predio de Bromatología Carlos Roldán afirmó: “Algo me comentó el Secretario de Seguridad que se puede llegar a trasladar el GAD en la sede de Bromatología, faltan unas refacciones pero es así” explicó.