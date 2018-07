“Cristina es la única dirigente que defendió los intereses de los argentinos”

El ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación e integrante del gabinete de Cristina Fernández, Julián Domínguez, llegó este jueves en Olavarría para brindar una jornada de capacitación en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

A lo largo de la jornada, también se reunirá con trabajadores de la empresa Cidegas y con integrantes de la flamante multisectorial de Olavarría.

En ese marco, fue presentado por el secretario Gremial de SMATA Olavarría y se mostró junto a los dirigentes locales César Valicenti y Federico Aguilera, durante una conferencia de prensa.

En diálogo con los medios analizó el escenario político y económico nacional, reivindicó la figura de la ex presidenta Cristina Fernández y convocó a amplios sectores de la sociedad a pensar “un gobierno patriota” en oposición a la propuesta oficialista.

En primera instancia, coincidió con las palabras del diputado olavarriense, César Valicenti, quien expresó que “el principal candidato opositor que tiene el Gobierno es la realidad”.

“La realidad es la principal oposición que tiene el gobierno de Macri” ratificó Domínguez y cuestionó la diferenciación entre peronismo y kirchnerismo: “Esta diferencia que hacen los periodistas de kirchnerismo con peronismo no la comprendo porque es una misma cosa. Esto va a título individual: me siento orgulloso como presidente de la Cámara de Diputados de no haber tenido que votar ninguna ley que perjudique a los argentinos”.

En esa dirección, el abogado agregó: “Si uno hace un análisis de los cuatro años de Néstor y los ocho de Cristina y pone a la luz del visor de la historia la justicia social, la soberanía política y la independencia económica y lo analiza con datos, se ve que el PBI se duplicó, se desendeudó la Argentina, mejoró la balanza comercial y la producción agroalimentaria, se invirtió en ciencia, educación y tecnología, se nacionalizaron las AFJP. Estos hechos, que fueron la columna vertebral de nuestro proyecto de país, rindió todo el test histórico del peronismo. El kirchnerismo fue una expresión de los mejores valores del peronismo” dijo.

“Es triste empezar a ver comercios cerrados”

Sobre la situación económica de la coyuntura, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación consideró: “En el interior de la Provincia de Buenos Aires es triste empezar a ver comercios cerrados en los lugares céntricos de nuestras ciudades y es un denominador común. Los comerciantes te dicen que el aumento de luz y de gas representó en su estructura de costos algo que los obliga a sacar personal, disminuyó la demanda. Esto es producto de las decisiones del Gobierno. Las changas han desaparecido, la gente no cambia el auto. Y el presidente de Banco Credicop nos decía que de 750 mil Pymes 250 mil están fuera del sistema bancario por la deuda que tienen con la AFIP” señaló.

“Si había un camino por el que no había que ir es el FMI”

Respecto al acuerdo entre el Gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario señaló: “Un presidente dijo que antes de firmar un empréstito me corto las manos y Néstor dijo no voy a pagar con el hambre del pueblo. Es lo peor que le pudo pasar a la Argentina. Se entregó la administración de la política económica la política financiera y fiscal. Si empezaron con un ajuste a los abuelos y despidiendo gente, lo que vemos con los docentes y lo que sigue es peor con el Fondo. Si había un camino por el que no había que ir es el Fondo Monetario Internacional. Todos los argentinos no importan como piensas que sientan que tenga sentido patriótico tiene que expresar su disconformidad. Hay que mirar la experiencia histórica: se endeudaron a cien años a una tasa del 6%”.

“Esto no es un problema de peronismo, es un problema de la patria”

Consultado por una convocatoria amplia de cara al 2019 y el rol articulador del PJ, Domínguez expresó: “En la génesis de cualquier proyecto político está la amplitud. Solo un chambón no puede ser amplio. Un proyecto político tiene que tener tres principios simples: la política financiera global que es la te define como argentino. La defensa de la Ciencia, investigación y tecnología. Andá a preguntar la INTA, al SENASA a las universidades. Y lo tercero no podemos ser parte de un gobierno que tome decisiones en contra de la gente. Este trípode es como se debe estructurar la visión de la patria. Y después hay que ir a buscar a todos los argentinos de buena voluntad que quieren un gobierno patriota que defienda el interés de la Argentina. Esto no es un problema de peronismo, es un problema de la patria”.

Para el ex ministro de Agricultura de la Nación, “lo que se juega es un modelo de país y las convicciones. Este Gobierno ha utilizado a la Justicia como ningún otro y ha pasado algo terrible; se violaron todas las garantías constitucionales. Muchos dirigentes renegaron de las cosas que habíamos hecho bien y hoy a la luz de las políticas del actual presidente pueden advertir que las decisiones que se tomaron beneficiaban a la mayoría de los argentinos”.

Tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para tener una propuesta patriótica

Además reconoció que desde el peronismo “tenemos que abordar el tema de la decencia. El tema de la corrupción a lo primero que afecta es a un proyecto político pero como sociedad nos debemos las garantías del debido proceso y saber si las cosas que se dijeron a la luz de los resultados son como se decían”.

“Cristina es la única dirigente que defendió los intereses de los argentinos”

Finalmente, Julián Domínguez reivindicó la figura de la ex presidenta Cristina Fernández: “es la única dirigente que defendió los intereses de los argentinos. Alguno se enojará por su forma de hablar, no le gustaba la cadena nacional. Pero a la hora de medir los resultados de cómo le fue a la gente la que peleó por los resultados fue ella. Y tuvo lo que hay que tener contra viento y manera y la convicción de que ese es el modelo de país. Hay que salir a buscar al vecino más alejado, es de la periferia hacia el centro. Y encontraremos a la personas que el pueblo elija para que nos represente” finalizó.