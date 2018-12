El Municipio destacó que no hubo heridos por pirotecnia

A través de la Secretaría de la Salud y la Dirección del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, el Municipio destacó que durante los fetejos de Navidad no se registró ningún ingreso de heridos por pirotecnia.

Para mantener el resultado en los festejos de Año Nuevo, ofrecieron recomendaciones para el uso responsable de elementos pirotécnicos:

- Todos los fuegos de pirotecnia en manos de inexpertos conllevan riesgos. La chispa de una simple estrellita puede prender fuego la ropa o lastimar un ojo; la manipulación de petardos puede terminar en una amputación.

- El ruido también provoca lesiones. Los petardos alcanzan hasta 190 decibeles (una sirena registra 120) bastante más de los 85 decibeles que el oído puede soportar. La exposición o ruidos tóxicos matan células sensoriales que se encuentran en los oídos y que no se regeneran.

- En caso de producirse quemaduras, hay algunas pautas que conviene tener en cuenta. Con la piel, lo mejor es lavar la superficie con agua fría, porque limpia y calma el dolor. No colocar ningún tipo de pomada o producto convencional ni de ningún tipo (la gente tiene tendencia a poner algo sobre la piel para tratar la quemadura). Luego, envolver con paño limpio la zona y concurrir al centro de salud más cercano.

- NO se debe estar bajo la influencia del alcohol, ni drogas, al momento de su utilización.

- Se sugiere encender con cuidado y por separado cada producto. En lo posible se debe encender la pirotecnia mediante un dispositivo que permita tener la llama de encendido alejada de la mano. Esto permitirá mantenerse más alejado del producto y optimizar la velocidad de salida, disminuyendo así los posibles riesgos.

- Evitar la utilización de cigarrillos, resistencias o papeles para encender los productos. NUNCA colocar la cara, o cualquier otra parte del cuerpo, sobre el producto encendido. No introducirlos en frascos, latas, botellas o cualquier otro recipiente. Se pueden desprender esquirlas y herir a quienes se encuentran presentes.

- No sostenerlos en mano. Únicamente hacerlo después de apoyarlos en el suelo, en superficies planas y lisas.

- Para encender una cañita grande, introdúzcala en un tubo clavado verticalmente en la tierra. Los morteros de venta libre suelen tener una base muy reducida (debería medir dos tercios de la altura). Por eso es necesario agregarles peso en la base para que no se caigan y disparen hacia los costados en lugar de hacia arriba.

- NUNCA guardar pirotecnia en los bolsillos. No fumar alrededor de ellos. No amontonar en el área donde los está encendiendo. Mantenerlos siempre resguardados de la intemperie, en lo posible tapados y alejados de los niños. No sacudir ni golpear.

- Si se observa que algún producto posee alguna pérdida, o que está dañado en alguna forma, no debe encenderse. Si por alguna razón, algún producto no funcionó, no se debe tratar de de reencenderlo: alejarse primero, rociarlo con agua después y cambiarlo donde se lo adquirió.

- En cuanto a condiciones ventosas, se debe tener especial precaución al encender los productos. En lo posible evitar la utilización de este tipo de productos en estas condiciones o cerciorarse de permanecer con el viento a sus espaldas, y que el área a favor del producto encendido esté bien despejada.

- Adquirir sólo productos autorizados por el Registro Nacional de Armas (RENAR). NUNCA comprar en la calle, ni en negocios clandestinos.

Otras recomendaciones

- No deje a los niños manipular solos estos materiales, ya que pueden ocasionarles graves accidentes especialmente en manos, cara y ojos.

- No experimente ni mezcle los productos pirotécnicos.

- Si utiliza estos productos tenga a mano un recipiente con agua, para echarle a los elementos ya utilizados.

- Después de utilizar elementos de PIROTECNIA, recuerde lavar sus manos con agua y jabón.

- Si no conoce la forma de utilizar el producto, siga las instrucciones del envase (los autorizados tienen las instrucciones).

- Denuncie a la Dirección de Control Urbano Municipal la venta o almacenamiento irregular de estos materiales.

- Cierre puertas y ventanas cuando utilice artículos voladores.

- No llevar pirotecnia en el baúl del auto. Puede explotar con una pérdida de combustible o un cortocircuito.

- Los rompeportones están totalmente prohibidos por su potencia, y por producir más ruido que el permitido legalmente, el ruido de los petardos es de muy corta duración (un centésimo de segundo). Esto provoca lesiones auditivas porque el mecanismo de protección del oído se activa recién a las diez centésimas de segundo.