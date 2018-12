Con críticas y curiosas divisiones, se aprobó el Presupuesto 2019

El Frente Renovador tuvo un acompañamiento dispar: Emilio Vitale votó por el sí, Marcelo Latorre por el no. Hubo severas críticas a la gestión, cuestionamientos y hasta comparaciones por lo realizado en la gestión Eseverri. En otro de los puntos llamativos, se “dolarizó” la partida general para dar cuenta de una devaluación y señalar que es “el presupuesto del ajuste”.

Tras el tratamiento de varios proyectos, llegó el turno del Presupuesto 2019. Con una duración de tres horas, idas y vueltas, y con una votación dispar, pocas veces se vio un análisis tan específico de un Presupuesto, con el que contará el intendente Ezequiel Galli el año próximo.

Quien lo presentó fue el edil oficialista Alejandro Gregorini, quien no brindó detalles monetarios, sino que explicó no sólo lo que es un Presupuesto, sino además todos los instrumentos legales que tomaron para efectivizarlo.

Teniendo en cuenta ingresos y gastos corrientes, el Presupuesto tendrá casi 200 millones de pesos de ahorro, y también una inversión de 336 millones de pesos, donde están incluidas también las obras a finalizar. Luego, comenzó a detallar los ítems de coparticipación, y otros rubros de ingresos que conforman el Presupuesto total, estimado en 1700 millones de pesos. Por otra parte, 405 millones de pesos corresponderán al Impuesto a la Piedra.

“Este es un Presupuesto realmente equilibrado” dijo Gregorini. “Es viable para los tiempos que estamos viviendo” agregó.

Gabriela Delía rápidamente adelantó que acompañará el proyecto. “Analizado en este contexto, queda devaluado dado que no se tienen en cuenta la importante inflación de este año”. Señaló la baja de la deuda consolidada, algo malo porque significa “que no se invierte a largo plazo” y mencionó la falta de asfalto del barrio AOMA. “El Presupuesto es prolijo y ordenado” finalizó.

El edil de Unidad Ciudadana, Federico Aguilera, que criticó en primera instancia el presupuesto al catalogarlo como “un Presupuesto de ajuste” dado que en “términos reales es inferior”. Dolarizó la partida general y señaló que en tres años se perdieron “40 millones de dólares” de manera real, además de compararlo con puntos tales como obra pública, salud, etc. “Discursivamente se quiere vender que se superó económicamente en inversión y no es así”.

“Este presupuesto no da respuestas en áreas sensibles, como Salud o Seguridad”. Y se metió en el tema de los subsidios al Transporte Público y la Tarifa Social a la energía eléctrica: “la diferencia que surja de la inflación en 2019 la tendrá que pagar el Municipio. Y este Presupuesto no lo prevé”. Y con respecto a la tarifa social de la electricidad, señala que serían, “siendo buenos y apostando al 23% de inflación” cerca de 9 millones de pesos.

Eduardo Rodríguez también “dolarizó” el Presupuesto e indicó que del año pasado a hoy se redujo en 22 millones de dólares. “Perdimos un presupuesto anual de Salud con la devaluación” dijo.

Este presupuesto responde únicamente a lo que piensa el Departamento Ejecutivo, no contempla lo que piensa el vecino, agregó Rodríguez.

Además, señaló que no van fondos para gestiones de los delegados municipales elegidos por el pueblo: “no les llega un centavo, hay recursos que están en distintas áreas, pero las delegaciones ocupan menos del 10% del Impuesto a la Piedra para funcionar todo el año”.

Einar Iguerategui (Cuidemos Olavarría) lanzó una dura denuncia antes de comenzar el análisis presupuestario: le dijo a Bruno Cenizo y el bloque de Cambiemos que “habían dado la palabra de que trataríamos este expediente el 14 de diciembre o entre el 27 y 28 de noviembre, a sabiendas que la Presidenta de nuestro bloque esta semana 18, 19 y 20 tenía un viaje programado a La Plata a raíz de un tema de salud de un familiar”.

“Me pregunto, donde queda la humanidad de muchos de nosotros, cuando hablamos del respeto a la mujer y la igualdad, todo lo que hace Margarita y su familia...cuando empezamos a perder la empatía por el otro, a faltar a la palabra, cuando usamos falsedades para intentar jorobar a una persona, estamos errando el camino”.

Metido de lleno en el Presupuesto, “queda demostrado una vez más la falta de proyecto de ciudad, la improvisación e impericia de este grupo político, todo lo anterior atravesado por la mentira como acción de gobierno en muchas promesas realizadas”. Agregó que “Galli anuló y arruinó la capacidad de inversión municipal. Si Nación y Provincia no envían fondos, Olavarría no tendría casi obras, de hecho no tiene obras como Olavarría merece y estaba acostumbrada”. Y remató en este sentido: “Galli, siempre hace lo mismo…nada”.

En números, Iguerategui señaló que para Salud “de lo presupuestado, el 70% es para sueldos”. Y señaló que para el Hospital de Espigas está Presupuestado “200 pesos” y para el Hospital de Sierras Bayas “12 mil pesos”.

“Todas estas diferencias les queríamos consultar a la contadora María Eugenia Bezzoni. Es la primera vez desde el regreso a la democracia que un funcionario de Hacienda no concurre al HCD a explicar el Presupuesto. Queremos creer que es un error en la confección del Presupuesto”.

También dio cuenta de que aumentó de manera considerable la atención a personas con necesidades insatisfechas, en un 150%, y un 88% más de fortalecimiento familiar. “Esto es crisis, inflación, desocupación. Esto es la crisis”.

En otro de los puntos, como Cultura, “tuvieron que llamar a funcionarios de la gestión anterior” y señaló que en Seguridad hubo subas por debajo de la inflación no sólo de este 2018, sino lo que viene el 2019.

“Este es un presupuesto de ingresos que cualquier intendente les gustaría tener, el problema es como decide el gasto, cuál es la política del gasto del Intendente Galli” y en su etapa final del extenso discurso “de las promesas de campaña en 2015, Galli sólo cumplió el 20%”.

Casi con un clima de campaña, Iguerategui cerró al señalar que “tenemos la obligación de lograr un equipo que recupere desde el Estado el rol estratégico de Olavarria en la región y la Provincia”.

Juan Sánchez (Bloque de los Trabajadores) dijo que “es la consolidación de una fenomenal estafa electoral, de tantas promesas incumplidas”. Señaló que tendrá incidencia en el trabajo y en “lo que necesitan los trabajadores” dado que el 12,25% “estará destinado a Obras Públicas”, en un contexto que, según denunció “aumenta la desocupación”. Denunció que los gastos destinados a violencia de género “se están licuando con la inflación, no aumentan”.

Con la suba de los casos de violencia de género y pedidos de asistencia en la región, “no solo no estoy mirando lo que pasa, no me está importando. Esto es importante cuando se ve cuando salen con el cartelito. Es una desidia” agregó.

“Sería irresponsable darle, en un año electoral, toda posibilidad al intendente municipal para que haga negocios o acuerdos con la partida presupuestaria” señaló, con dureza, Marcelo Latorre. “Hoy tuve diferencias con mi compañero de banca, pero me prometí a mí y a mi familia dejar de darle un voto de confianza al gobierno, se han mostrado muy soberbios y no escuchan” agregó.

También denunció la falta de médicos en las localidades y los barrios de las periferias de la ciudad, entre tantísimos temas de un Presupuesto que fue desmenuzado como pocas veces.

Arguiñena señaló y aclaró que “la obra pública siempre es en pesos, siempre” y por eso “la obra pública es más barata”. Y atacó: “tiene que ver con los cuadernos, con el procesamiento de Cristina, de la prisión preventiva de De Vido”. De hecho, por esto justificó el impedimento de desarrollo de obras como el asfaltado del camino al aeródromo, entre otras. Y, a continuación, enumeró algunas de las obras que están incluidas en el Presupuesto 2019.

No importa de dónde viene la plata, importa que se realicen las obras. Y las invisibles, las que no se ven. Estas son las que hay que aplaudir, cerró Arguiñena.

Einar Iguerategui salió al cruce con dureza y señaló que hay una diferencia de concepción: “la gestión Eseverri generó un importante fondo con los años para que el Municipio tenga inversión propia, no como ahora que esperamos que vengan fondos de afuera”.

Eduardo Rodríguez también salió al cruce con similares fundamentos, y señaló que Macri no hizo ni un kilómetro de ruta nacional en el Partido de Olavarría. Arguiñena volvió a cruzarlo, y la discusión siguió en torno a las obras realizadas en los últimos 11 años.

Alicia Almada volvió a cuestionar el gasto de fondos vinculados a la Mesa Local contra la violencia de género, algo del que no se tuvo mucha información e incluso se sospecha de subejecuciones.

Al momento de votar, no hubo unanimidad: otra vez, Marcelo Latorre y Emilio Vitale votaron divididos, y el Presupuesto se aprobó con los votos de Cambiemos, Cuidemos Olavarría, Foro Olavarría y Emilio Vitale. Hubo una intención desde el eseverrismo de no permitir a Ezequiel Galli que pueda tomar deuda dado que “endeudaría a la próxima gestión” pero fue rechazado.