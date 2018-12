Azul: joven denunció públicamente a un militante de agrupación peronista con un relato estremecedor

En las últimas horas, una joven azuleña denunció públicamente, a través de un relato estremecedor que publicó en Facebook, a un militante de la agrupación “Peronismo 26 de Julio”, quien también se desempeñaba (ya que fue desvinculado recientemente) como congresal titular de Suteba.

Las palabras de la víctima tomaron una gran repercusión en redes sociales. La joven se llama Carolina Fernández y denunció a Juan Martín Gómez.

El texto es escalofriante, entre sus dichos, contó que lo que llevó a denunciarlo fue “La hipocresía del entorno que rodea a mi agresor y la impunidad que esto le da. Y porque su violencia no es parte del pasado”.

Casi al finalizar, Carolina, detalló lo que para ella fue “el episodio que me terminó de destruir” que “no fue el último”: “Fue la madrugada del día que tenía programada la cesárea. Estuvimos separados un tiempo y habíamos decidido estar juntos pero no convivir hasta la noche antes de la internación”.

Esa noche “volví con todas las cosas que tenía preparadas para la bebé, al Rucci que era donde vivíamos, nos acostamos a dormir y por impulso le miré su celular. Me encontré con lo que esperaba encontrarme. Agarré todas mis cosas y lo desperté para pedirle que me abra (ya que él tenía las llaves) con la mayor calma posible porque yo sabía lo que iba a pasar.”

En ese instante “se transformó, me mató a palos, me tiró al suelo, me pateó, me golpeó la cabeza contra la pared, me ahorco hasta que no pude más. Todo esto con mi panza de nueve meses a punto de nacer nuestra hija. Le rogué que pare, que me quedaba.”

“Al otro día a la mañana antes de entrar al sanatorio, como yo no tenía maquillaje busqué en la pieza de las nenas un maquillaje de juguete y tapé lo mejor que pude el moretón que me dejó en el cuello. Tuve a mi hija más chica con todo ese dolo r”, contó.