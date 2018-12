Una olavarriense seleccionada para participar del Pre-Cosquín

La cantante Jesica Minteguía fue seleccionada recientemente en el pre-Cosquin sede Azul para participar en el rubro solista vocal femenino el próximo 10 y 11 de enero en la ciudad de Córdoba.

Infoeme dialogó con la artista que contó “hace años que estamos trabajando, mis músicos y yo, mi primera guitarra es Guillermo Gómez, mi segunda guitarra y percusión Alejandro Recavarren que es mi esposo”.

Antes de esta oportunidad, Jesica pensó que debido a un inconveniente de salud no iba a volver a cantar y sobre ello expresó “pensé que me retiraba de la música porque me operaron de las muelas y tengo parestecia lingual (parálisis que dificulta el manejo de la lengua y consecuentemente el habla), lo que me dificultó mucho cantar en su momento. Gracias a los recursos de la música pude hablar bien y lo que menos me imaginaba volver a cantar”.

Más allá de los percances que tuvo sortear y las idas y vueltas, Jesica decidió presentarse, fue seleccionada y llevará su voz a Cosquín.

Sobre esta posibilidad Jésica manifestó “este es un certamen muy importante al que le tenemos mucho respeto”.

Sin lugar a duda el Festival de Cosquín es el anhelo de los artistas que hacen música folclórica y así lo plasmó Jesica “la verdad es algo nuevo y emocionante porque es el escenario en el que todo músico del rubro folclórico pretende estar".

“Esto a nosotros nos abre puertas porque vamos a viajar y compartir esta oportunidad con otras sedes, va a ser una muy buena experiencia que esperemos nos abra nuevos caminos”.

La cantante se presentará el 10 de enero y el 11 se darán a conocer los ganadores de la sede tendrán su lugar en Cosquín.

Finalmente se mostró agradecida por la oportunidad “nos genera una alegría inmensa y siempre a cada lugar y escenario que vamos llevamos nuestra bandera de Olavarría y en este caso no sólo vamos a representar a la ciudad, sino a la sede se Azul, una de las sedes más antiguas del certamen”.