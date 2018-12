Nueva cartelera en Flix Cinema

Flix Cinema Olavarría renovó su cartelera, y como todas las semanas, desde Infoeme te acercamos las nuevas propuestas para todos los gustos y edades.

AQUAMAN (EEUU / Aventuras / +13)

Todos los días: 18:00HS (3D Dob) / 20:00HS (3D Dob) / 22:00HS (2D Sub)

Arhur Curry se entera de que es ahora el heredero al trono del reino subacuático de Atlantis y debe dar un pie al frente y liderar a su pueblo al mismo tiempo que se convierte un héroe para el resto del mundo.

BTS BURN THE STAGE (EEUU / Comedia / +13)

JUEVES 13: 18:30HS / 20:00HS / 21:30HS / 23:00HS

La exitosa banda coreana de K-POP, BTS estrena su primera película que se llama simplemente Burn the stage the movie. La película sigue a la banda coreana durante su gira "Live Tilogy Episode III The Wings" realizada en el 2017, la cual llevó a más de medio millón de espectadores a lo largo de 40 conciertos en 19 ciudades.

CADAVER (EEUU / Terror / +13)

Del viernes 14/12 al miércoles 19/12: 22:30HS (Dob) / 00:00HS (Sub)

Cuando un policía que acaba de terminar la rehabilitación toma el turno de noche en un depósito de cadáveres de un hospital de la ciudad, se enfrenta a una serie de eventos extraños y violentos causados por una entidad malvada en uno de los cadáveres

EL GRINCH (EEUU / Aventuras / ATP)

Todos los días: 18:00HS (Dob) / 20:30HS (Dob)

El Grinch cuenta la historia de un cínico gruñón que se embarca en la misión de robar la Navidad, cuando los Quienes, los habitantes de su pueblo, declaran que van a hacer la Navidad tres veces más grande este año. Para lograr su objetivo, fingirá ser Papá Noel en Nochebuena, incluso yendo tan lejos como para atrapar a un perezoso e inadaptado reno para que jale su trineo. Mientras en Villaquien, Cindy-Lou, una pequeña niña desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos, atrapar a Papá Noel mientras él hace sus rondas de Nochebuena para pedirle que ayude a su agobiada madre soltera, Donna. A medida que se acerca la Navidad, su bondadoso plan amenaza con chocar con el vil plan de El Grinch.

