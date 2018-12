Juan Darthés: “Ella se insinuó”

Tras la denuncia de Thelma Fardín, Juan Darthés habló en A24 con Mauro Viale. El actor aseguró que fue él quien la sacó de la habitación y que le dijo “vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá”.

“Me golpeó la puerta para decirme que no le funcionaba la llave, no pasó nada. Ella se insinuó porque me quiso dar un beso y yo le dije “qué te pasa””, afirmó Darthés.

"Estoy muerto en la carrera, ya no me importa, lo único que me importa es mis hijos y mi mujer. Yo estoy muerto, no me importa en lo más mínimo que me digan que me van a matar. Lo único que le pido a la gente es que si esto fuera mentira, lo que dice Thelma, ¿qué pasaría? porque me están llevando a cualquier lado", señaló.

Thelma Fardín relató su historia, durante una gira de la serie “Patito Feo” en Nicaragua en el año 2009. Allí contó que Juan Darthés abusó sexualmente de ella. En ese momento tenía 16 años. “Juan me tomó la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mirá como me ponés, haciendo sentir su erección, me tiró en la cama y comenzó a practicarme sexo oral, yo seguía diciendo que no”.

Además, Fardín denunció: “finalmente se subió arriba mío y me penetró, alguien tocó la puerta y pude salir”.

La Colectiva Actrices Argentinas repudió a Juan Darthés y respaldó a Thelma. Bajo el #mirácomonosponemos las manifestaciones de apoyo se extendieron en distintas partes del país.