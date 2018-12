El CEF Nº44 “Oscar Landoni” el mejor equipo de Sub15

El CEF Nº44 venció el pasado domingo a Ferro en la final del Torneo Clausura del fútbol femenino organizado por la Liga y finalizó la temporada como el mejor equipo del año.



Las dirigidas por Claudio Pinedo derrotaron 3 a 0 al “carbonero” con goles de Agustina Dilascio, Lucila Aref y Guadalupe Benito y terminaron la temporada como el mejor equipo del año.



Además de Ferro subcampeón, el CEF Nº100 se subió al podio al derrotar 8 a 0 a Racing Blanco.



Por otro lado, en el estadio del Club Ferro y en el predio del Hinojo comenzaron a disputarse los Play-Off en Primera División con los siguientes resultados:



Tres Hermanos 0 - 3 (Verónica Silva, Briza Chazarreta y Abigail Begunza) Nicolás Avellaneda

Ferroviario 2 (Susana Altamirano y Melisa Lara) - 1 (Aymara Battigelli) Pueyrredón

CEF N°44 2 (Ornella Núñez y Florencia Arrieta) - 0 Muñoz

Ferro 1 (Aldana Chazarreta) – 0 Provincias Unidas

Loma Negra 1 (Sasha Schuft) - 6 (Patricia Ramos, Mariela Fuchs -2-, Paula Bramajo -2- y Maira Díaz) CEF N°100

Racing 10 (Sabrina López -4, Debora Lebrero -3, Maia Hernández, Evelyn Angeloff e/c y Aylen Castro) – 0 Luján



Las Semifinales en ambas categorías enfrentarán a Ferroviario vs. Muñoz y Nicolás Avellaneda vs. CEF Nº44 en Primera y en la B jugarán El Fortín vs. Ferro y Racing vs. CEF N°100.