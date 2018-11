"No imaginaba debutar de titular y lo disfruté al máximo”

El pasado domingo, cuando Estudiantes recibió a Parque Sur, Gustavo Ismael Fernández sorprendió a propio y extraños con el ingreso de Johu Castillo en el quinteto inicial de Estudiantes.



La sorpresa del público se hizo notar para bien y alentó al ecuatoriano desde su ingreso y sobre ello opinó Castillo una vez consumada la tercera victoria al hilo del “bataraz”: “Al cariño de la gente lo sentí a mil, trate de concentrarme en el juego y no pensar en eso pero me sentí muy bien, muy contento con el debut y la verdad no me esperaba tantos minutos; tengo que seguir trabajando para seguir sumando minutos”.



“Gustavo –Fernández- me había dicho que iba a entrar, pero no me imagine que iba a ser titular y en la previa del partido cuando estaba llegando el Lobo me dice `prepárate para la noche que vas de titular´, me agarró de sorpresa, me lo tome de una manera muy feliz. Pensaba debutar viniendo desde el banco o con el partido con 20 puntos arriba, pero no debutar de titular y lo disfruté al máximo” dijo el oriundo de Limones.



Cuatro puntos vitales anotó “La Pantera” que ha sido adoptado como un olavarriense más y sobre ello sostuvo: “Metí el primero y agarre confianza, hubo momentos donde el partido estaba caliente y me tocó estar en la cancha pero lo trate de disfrutar al máximo. El Bocha (el Dr. Martín Girgenti) me decía trabaja que ya va a llegar el primero, llegó y lo aproveché al máximo”.



Sobre el debut del joven ecuatoriano también opinó el entrenador Gustavo Férnandez que mantuvo la postura de que el basquetbolista “está haciendo méritos para mostrar lo que tiene, y yo quiero ver en que puedo contar con él” y resaltó: “Me encantó la forma en la que jugó y eso hace que tengamos un jugador más para tener en cuenta, me alegro mucho por él y el equipo”.



En cuanto al desarrollo del juego ante el elenco de Concepción del Uruguay, el Lobito manifestó: “Fue un partido más fluido que el del pasado viernes, también puede ser por la propuesta defensiva de los dos equipos y eso también es parte del juego”. “Va a ser medio difícil que tengamos dos partido iguales porque siempre entra en juego la inexperiencia de algunos chicos, lógica y aceptable; vamos a tener que paciencia todos, el cuerpo técnico, el público y entre ellos, los jugadores, para que esa búsqueda de regularidad se encuentre lo antes posible”.



La visita, que inició el último cuarto 18 puntos abajo, pudo remontar el marcador y llegó a ponerse a siete, con dos minutos por jugar. El entrenador entendió que “eso se debe a la inexperiencia de la que hablo, íbamos mucho al rebote innecesariamente y le dimos la chance de que consigan puntos fáciles. Pero me encantó como lo resolvieron y no tuve que recurrir a Santiago Arese que es clave en este tipo de cosas, para salir adelante”.



El capitán “bataraz” que sufrió un golpe en el primer cuarto le restó minutos de juego pero aun así Estudiantes logró su tercer triunfo consecutivo, cuarto de la temporada y se prepara para una nueva gira por Chivilcoy y Junín.