El ministro Elustondo encabezó la inauguración del Club Social de Innovación

A las 11 de la mañana de este viernes, se llevó a cabo el acto de inauguración del Club Social de Innovación en Olavarría. La actividad estuvo encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación bonaerense, Jorge Elustondo, y el Intendente Municipal, Ezequiel Galli.

Se trata de un espacio de encuentro, experimentación y formación en robótica, videojuegos, programación y artes electrónicas, mediante el cual se promueve el desarrollo y la apropiación de la cultura de la tecnología y la innovación en ciudades del interior de la Provincia.

El primer orador fue el Jefe Comunal, para él, la propuesta “es un gran orgullo” ya que “el interior merece tener las mismas oportunidades que las grandes ciudades. Los jóvenes estudiantes podrán probar robótica, impresora 3D o cómo utilizar drones. Esto iguala oportunidades, es clave y fundamental, no los deja fuera del mercado laboral de empleos que habrá en el futuro”.

Los chicos de Olavarría merecen tener acceso a las nuevas tecnologías

Luego, tomó la palabra el ministro Elustondo: “Estoy agradecido porque nuestro trabajo no sería posible sin los actores locales. Recién me contaba un joven estudiante, Tadeo de 17 años, la experiencia que él ha hecho en su lugar, a 15 minutos de la Ciudad. Niños y niñas comenzaron a experimentar con la robótica y me dijo ‘cuanto vamos a poder hacer acá’ (en el Club) y así será”.

“Cuando los jóvenes tengan 65 años tendrán que pensar en reinventarse y no en jubilarse”

“En el concepto que nosotros tenemos, frente a lo que significan los desafíos y oportunidades que plantea la sociedad del conocimiento, no hay ninguna duda de que si la política se hace cargo de esto y entiende que la competitividad, la productividad, generación de empleos sólidos y sustentables, darán mejoras de productividad en los más diversos campos –a la provincia y al país- nos va a permitir una inserción en este mundo global que garantice una vida mejor de la que estamos teniendo”, añadió el funcionario poco después.

Para Elustondo “es fundamental dejarle a nuestros niños y jóvenes, que tienen una expectativa de vida de 95, 100 o más años, que a los 65 años van a tener que pensar en reinventarse y no en jubilarse. En eso estamos trabajando, esa es la consigna”, culminó.