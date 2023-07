Viviana Canosa revela polémico audio privado y pone en aprietos a Javier Milei

La conductora de televisión Viviana Canosa generó controversia al acusar a Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, de armar las listas electorales junto a Sergio Massa. Durante su programa en LN+, Canosa cuestionó los supuestos vínculos entre Milei y el Ministro de Economía, revelando una serie de audios privados.

En su editorial, Canosa mencionó haber leído una nota que afirmaba que Milei estaba colaborando con Massa en la conformación de las listas. A continuación, la conductora reprodujo un mensaje privado que le había enviado al candidato presidencial.

En el audio se escucha a Canosa expresando su incredulidad y pidiendo a Milei que le asegure que la información es falsa, agregando que se pondría a llorar.

"La verdad que pensé que no era cierto, esto me respondía él", agregó melodramáticamente con su repetitivo tono impostado. La respuesta de Javier Milei fue corta y dudosa. "Hola, cómo estás, el tema es el siguiente. Esperá que después te llamo que estoy comiendo, son capaces de decir cualquier cosa", fue la respuesta de Milei mientras masticaba un bocado de comida. Cuando terminó de tragar, se limitó a decir: "No me voy a subir a las operetas".

La réplica de Viviana Canosa fue devastadora. "Yo tengo que preguntarle. Massa es mi límite y nadie dice no estoy armando listas con Massa. Yo quiero que Milei salga y si es mentira que diga que es mentira lo de Massa. Pero ni Kikuchi sale a decir, es algo muy grave porque Massa es la casta", fue el lamento de la mediática conductora.

Esta semana, Paola Miers, ex candidata a gobernadora de San Juan por el Frente Desarrollo y Libertad, aliado de La Libertad Avanza (LLA), expresó su desacuerdo con el intento del precandidato presidencial Javier Milei de distanciarse de la derrota. Miers afirmó que "la misma casta de la que habla en todos lados" es la que el líder libertario "incluyó en todas sus listas".

Miers destacó que formaron un frente electoral provincial en el que varios partidos políticos adhirieron y contaron con el apoyo y sello de Karina Milei, hermana del dirigente de LLA.

Además, mencionó que llevaron el caso a la justicia y obtuvieron autorización plena para utilizar la imagen de Javier Milei en sus boletas. En un video difundido a través de Twitter, Miers lamentó los comentarios de Milei y reveló haber sufrido humillaciones, abusos y malos tratos. También expresó su tristeza por los dichos del precandidato, ya que ella fue convocada y llamada a formar parte del frente electoral.

La excandidata conservadora también hizo hincapié en que el precandidato presidencial ha dejado a todos sus líderes a lo largo y ancho del país. Además, destacó que los candidatos provinciales son personas que han invertido tanto su esfuerzo como su dinero para llevar adelante el proyecto político.