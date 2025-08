Primera Nacional: Facundo Wiechniak volvió a sumar minutos

La Primera Nacional jugó gran parte de la 25° fecha, pero quedó pendiente el cruce para Deportivo Maipú por lo que sólo jugó un futbolista olavarriense.

Sin el cruce entre San Martín y Deportivo Maipú en Tucumán por la presentación “Ciruja” en la Copa Argentina y la no presencia de Ignacio Pietrobono, la única presencia local fue la de Facundo Wiechniak.

El defensor de Mitre fue titular en la derrota del “Aurinegro” en Mendoza y completó los 90 minutos. Fue 1 a 0 ante Gimnasia.

Por otro lado, Central Norte, en condición de local, cayó 1 a 0 ante Chaco For Ever pero Carlos Battigelli no fue de la partida.