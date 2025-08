Discapacidad: La oposición pedirá una sesión especial por la denuncia de irregularidad

El concejal Hilario Galli señaló este viernes que desde parte de la oposición se realizará un pedido para llevar a cabo una sesión especial en el Concejo Deliberante por una denuncia de irregularidad relacionada con discapacidad.

En dialogo con LU32, Galli contó que se buscará “crear una comisión especial para investigar qué es lo que está pasando, recabar toda la información y convocar a todas las profesionales”.

Asimismo, dijo que “en paralelo estamos armando una denuncia para presentar en Fiscalía, para que investigue si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público, para que vea si realmente hubo tráfico de influencias”.

Agregó que “se pedirá a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que intervenga la Junta Evaluadora, sin que esto impida el normal funcionamiento. Acá hay una denuncia de irregularidad que nadie se está haciendo eco”.

Cabe destacar que la Junta Evaluadora es el espacio interdisciplinario que se encarga de otorgar los Certificados únicos de discapacidad (CUD) a aquellas personas que lo solicitan, mediante diferentes evaluaciones a los fines de determinar si corresponde la emisión de dicho certificado.

Galli comentó que “por cómo se dio a conocer la denuncia, que se entendió como que había algo político de fondo, uno tampoco se quiere meter en el medio para no quedar vinculado, como que está atrás de algo de esto. Por eso es que también uno espera que las cosas se encaucen, que realmente haya fundamentos”.

“Pudimos tener acceso también a otras documentaciones, para poder corroborar que todo esto era cierto, es que uno ahí también es donde decide tomar intervención”.

La denuncia

Días atrás, se dio a conocer una denuncia que acusaba que desde la Dirección de Discapacidad se otorgó dos CUD a familiares de funcionarios, sin cumplir con los protocolos de presencialidad.

La denuncia fue llevada a cabo por la Dra. Andrea Beatriz Chiodi, quien integraba la Junta Evaluadora que aprobó los certificados.

“Todos saben cómo vivo y donde vivo. Puedo bancarme que digan que cobro un sueldo que no cobro y que mientan en ese sentido. Pero con lo que realmente me preocupan y no me puedo bancar es que se metan con un tema tan sensible, y que me toca tan de cerca, como es la discapacidad”, había expresado el intendente Maximiliano Wesner.

“Las personas con discapacidad hoy atraviesan una situación angustiante en este país. Y lo que hacen con estas mentiras es profundizar esa angustia en las familias”, sentenció el jefe comunal.