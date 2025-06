Aprender Secundaria 2024: solo 14,2% de los estudiantes alcanza un nivel satisfactorio en Matemática

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer los resultados de la evaluación Aprender Secundaria 2024, una prueba censal realizada en octubre del año pasado a estudiantes de 5.° y 6.° año de la educación secundaria en todo el país. Los datos revelan una preocupante brecha en el rendimiento académico, especialmente en el área de Matemática, donde apenas el 14,2% de los alumnos logró un nivel satisfactorio, mientras que en Lengua ese porcentaje ascendió al 58%.

De la encuesta participaron 379.050 estudiantes, lo que representa el 70,2% del universo total, distribuidos en 11.846 escuelas, el 96,6% de las instituciones secundarias del país. Esta edición del operativo alcanzó su mayor cobertura desde su implementación, lo que le otorga un valor significativo como herramienta de diagnóstico del sistema educativo argentino.

Los jóvenes evaluados iniciaron su recorrido por el nivel medio en 2019 y 2020, es decir, justo en el período que coincidió con la pandemia de COVID-19, que implicó un fuerte impacto en las trayectorias escolares.

Matemática, el área más crítica

El informe señala que la situación en Matemática continúa siendo la más alarmante: más de la mitad de los estudiantes (54,6%) se encuentra por debajo del nivel básico, es decir, no alcanza los conocimientos mínimos esperables para su año de cursada. Y solo un 14,2% logra ubicarse en el nivel satisfactorio, mientras que un 31,2% se encuentra en un nivel básico.

Además, no se registraron estudiantes en el nivel avanzado, una categoría de desempeño que tampoco había aparecido en la edición 2022 de la prueba. Esta tendencia consolida una alerta sobre las dificultades estructurales en la enseñanza de Matemática.

En contraste, el rendimiento en Lengua muestra cifras menos preocupantes. El 58% de los estudiantes alcanzó o superó el nivel considerado satisfactorio. Sin embargo, todavía un 26,2% se ubica en un nivel básico y un 15,8% no alcanza los mínimos esperados.

Según las conclusiones del informe, “el bajo desempeño general en Matemática, incluso en contextos favorecidos, señala un problema que excede las desigualdades socioeconómicas y plantea un desafío persistente al sistema educativo. Si bien el nivel socioeconómico tiene una relación con los resultados en Matemática, esta es menor que en Lengua. Esto podría deberse a que el aprendizaje de la Matemática depende en menor medida del capital cultural disponible en el hogar. A diferencia de Lengua, donde factores como los hábitos de lectura, la disponibilidad de libros, la estimulación temprana del Lenguaje y el vocabulario familiar tienen un peso considerable, en Matemática el apoyo familiar resulta más limitado”.

Más estudiantes llegan al último año

Por otra parte, un dato alentador que surge del relevamiento es el crecimiento sostenido de la matrícula en los últimos años. En 2024, fueron más de cien mil los estudiantes adicionales que llegaron a los últimos años del nivel medio comparado con 2016, lo cual se interpreta como una mayor retención escolar. Esta tendencia podría vincularse a políticas educativas de inclusión o a transformaciones sociales que han permitido que más jóvenes permanezcan en la escuela secundaria.

Uno de los aspectos que más destacan los especialistas es la fuerte correlación entre el desempeño académico y el nivel socioeconómico. El informe incluye un análisis de los factores que influyen en los aprendizajes, entre los cuales el entorno familiar y social aparece como una variable determinante.

La calidad de las trayectorias escolares, el vínculo que los alumnos establecen con sus docentes y la institución, así como la infraestructura y los recursos disponibles, también son elementos clave.

En el relevamiento se hace hincapié en que “desde la perspectiva de la evaluación, los resultados presentados alertan sobre el nivel de desempeño alcanzado: una minoría de estudiantes logra los niveles esperados, mientras que la mayoría no lo hace. En este contexto, será necesario discutir en el marco de un consenso federal cómo lograr que la prueba sea más sensible a los casos extremos, tanto para distinguir entre diferentes situaciones dentro del grupo que no alcanza los estándares, como para identificar con mayor precisión a aquellos estudiantes que sí los alcanzan”. (DIB)