La Anmat no intervendrá en la autorización de importación de repelentes de mosquitos

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó una disposición en la que establece que ya no intervendrá en la autorización de importación de repelentes de mosquitos y en la importación de productos cosméticos y de higiene “con fines de comercialización o distribución gratuita”.

Según explicó este martes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la decisión de no intervenir de la Anmat a la hora de autorizar la importación de repelentes viene a solucionar lo que pasó con el faltante de este producto en veranoen medio de brotes de dengue.

A través de la Disposición 4033/25 publicada en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei ordenó que el organismo no intervenga en los trámites de solicitud de autorización de importación iniciados por establecimientos habilitados “productos cosméticos, domisanitarios, de higiene oral de uso odontológico, higiénicos descartables de uso externo, higiénicos de uso intravaginal, con fines de comercialización o distribución gratuita”.

En ese contexto, en su cuenta de X, Sturzenegger dijo que ahora ya no habrá barreras para importar repelentes. “¿Se acuerdan cuando en medio de la crisis del dengue no había repelentes porque no se lograban las autorizaciones para importarlos?”, introdujo el funcionario.

“Esa dificultad desaparece con la Disposición 4033/25 que elimina la intervención de la Anmat en la importación de productos domisantarios, cosméticos e higiénicos varios. Así, seguimos dándole mayor libertad a los argentinos. Falta mucho todavía, pero cada paso nos acerca al objetivo de libertad que nos pone como norte nuestro presidente Javier Milei”, sumó. Tras ello agradeció además al ministro de Salud, Mario Lugones, a la titular de la Anmat Agustina Bisio, y al secretario de Desregulación, Martín Rossi.

Ya por noviembre del año pasado, antes del verano la Anmat dispuso que los laboratorios habilitados para producir repelentes quedaran exceptuados de presentar ante la autoridad regulatoria información sobre la eficacia de un nuevo producto durante la temporada del virus.

Pero además, la nueva normativa alcanza a los establecimientos ya habilitados que importen para comercializar productos cosméticos, de higiene oral, higiénicos descartables (como pañales, toallitas higiénicas o protectores diarios), higiénicos de uso intravaginal (copas menstruales) y también productos de limpieza.

Esta misma desregulación se aplica a todos esos mismos productos cuando la importación no sea para vender sino como muestras para exhibiciones o para realizar operaciones comerciales, muestras destinadas a laboratorios para la realización de ensayos, donaciones o materias primas “para ser utilizadas por las industrias de los productos referidos”.

La disposición publicada este martes entrará en vigencia en 30 días. Desde ahora, entonces, los establecimientos que importen estos productos previamente aprobados por Anmat solamente deberán dar un aviso de importación con carácter de declaración jurada a través de la plataforma oficial de Trámites a Distancia dentro de las 48 horas del ingreso al país. Pero el organismo ya no intervendrá en los trámites aduaneros, como ocurría hasta ahora. (DIB)