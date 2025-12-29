"Lenta recuperación": Cristina seguirá internada en el Sanatorio Otamendi, a más de una semana de la operación

“Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, informó esta tarde el Sanatorio Otamendi, donde la expresidenta fue internada e intervenida el sábado 20.

“La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, dice el parte médico difundido hoy por el Sanatorio, firmado por su directora médica Marisa Lanfranconi, que agrega: “Comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia”.

“De no mediar complicación adicional”, concluye el texto, “se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”.

La salud de Cristina Fernández

El último parte médico sobre la salud de la expresidenta se había dado a conocer el pasado viernes, casi a una semana de su internación, y después de la celebración de Nochebuena y Navidad. Ese día se informó que Fernández presentaba íleo posoperatorio.

El íleo postoperatorio (IPO) es una parálisis temporal de los intestinos tras una cirugía, especialmente abdominal, donde la motilidad se detiene por la inflamación y el estrés quirúrgico, manifestándose con distensión, náuseas, vómitos y falta de gases/heces. La decisión de mantenerla internada responde a la necesidad de vigilancia permanente para prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad clínica de la paciente.

Previamente se había informado que Fernández había presentado una complicación usual en los cuadros posoperatorios y debió pasar la Nochebuena internada.

Cristina internada desde el sábado

La expresidenta fue intervenida quirúrgicamente el sábado 27 por un cuadro de “apendicitis con peritonitis localizada” y evolucionaba “sin complicaciones post operatorias”, informó en su momento el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

La expresidenta fue trasladada ese sábado desde su domicilio del barrio porteño de Constitución al Sanatorio Otamendi, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. El traslado se realizó con autorización judicial, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple desde hace seis meses luego de quedar firme su condena por corrupción en la causa Vialidad.

