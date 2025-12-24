Los salarios aumentaron 2,5% en octubre, con nuevo fuerte crecimiento del sector privado no registrado

Los salarios registraron en octubre de este 2025 un aumento promedio del 2,5% mensual, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el índice acumuló una suba del 33,7% en los primeros diez meses del año y un incremento interanual del 43,1%.

El crecimiento mensual estuvo impulsado principalmente por el sector privado no registrado, que mostró una suba del 4,2%, mientras que los salarios del sector privado registrado aumentaron 2,1% y los del sector público, 1,9%.

En la comparación interanual, el informe del Indec señaló que los salarios del sector privado no registrado lideraron los aumentos con una suba del 113,2%, muy por encima del 30,5% registrado en el sector privado formal y del 31,9% correspondiente al sector público, siempre de acuerdo con el Indec.

Si se observa la evolución acumulada desde diciembre de 2024, el índice de salarios mostró un avance del 33,7%, con incrementos del 22,9% en el sector privado registrado, 26,2% en el sector público y 84,5% en el sector privado no registrado.

En el desagregado del sector público, los salarios del subsector nacional aumentaron 1,2% en octubre, mientras que los del subsector provincial lo hicieron en 2,1%. En términos interanuales, las subas fueron del 21,2% y 36,2%, respectivamente, con una mayor recuperación en los ingresos de las provincias.