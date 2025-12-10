Indec: en octubre la construcción se incrementó 8%, pero la producción industrial retrocedió 2,9%

En octubre elregistró una suba de 8% en relación con el mismo mes del año anterior. Así, el acumulado de los primeros diez meses del año presentó un incremento de 7,9% respecto del mismo período de 2024. En la serie desestacionalizada, el índice mostró una variación mensual de -0,5%, mientras que la tendencia-ciclo exhibió una leve suba de 0,1% frente a septiembre.

En tanto, también en octubre, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró una caída interanual de 2,9%, siempre según el Indec. Pese al descenso mensual, el acumulado del período enero-octubre mostró un incremento de 3,1% frente al mismo tramo del año anterior. En términos desestacionalizados, el indicador general exhibió una baja mensual de 0,8%, mientras que la serie tendencia-ciclo presentó una variación negativa de 0,3%.

La construcción según el Indec

Respecto de la construcción, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el consumo aparente de insumos para la construcción mostró en octubre variaciones interanuales dispares entre los distintos materiales. Se verificaron incrementos de 40,7% en hormigón elaborado; 35,7% en artículos sanitarios de cerámica; 33,6% en asfalto; 24,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 13,1% en pinturas; 12,4% en el grupo denominado “resto de los insumos”; 7,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; 7,5% en cemento portland. En contraste, se registraron bajas de 11,2% en yeso; 6,9% en ladrillos huecos; 6,4% en pisos y revestimientos cerámicos; 3,6% en cales; y 0,6% en placas de yeso.

En cuanto a la evolución acumulada entre enero y octubre de 2025, los insumos que mostraron mayores incrementos fueron el asfalto (51,1%), los artículos sanitarios de cerámica (30,8%), el hormigón elaborado (22,3%) y los mosaicos graníticos y calcáreos (17,7%). También se registraron aumentos en hierro redondo y aceros (13,2%), placas de yeso (13,1%), pisos y revestimientos cerámicos (10,9%), cemento portland (7,2%) y pinturas (6,7%). El yeso fue el único insumo que presentó una caída en el acumulado, con -0,5%.

El informe incluyó además datos sobre los puestos de trabajo registrados en el sector privado. En septiembre de 2025 la cantidad de trabajadores ascendió a 389.430, lo que representó un incremento interanual de 3,3%. Sin embargo, en el período enero-septiembre el indicador acumuló una baja de 0,4% comparado con el mismo tramo del año previo.

La superficie autorizada por los permisos de edificación en 246 municipios relevados alcanzó en septiembre los 1.401.140 metros cuadrados, cifra que implicó un aumento interanual de 6%. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la superficie total creció 7,1% en comparación con 2024. En el mismo mes se otorgaron 5.183 permisos de obra.

El Indec difundió también los resultados de la encuesta cualitativa a grandes empresas del sector. Para el período noviembre 2025 a enero 2026, el 68,5% de las firmas dedicadas a obras privadas y el 59,8% de las orientadas a obras públicas estimaron que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios. Dentro de cada grupo, 21% y 24,7%, respectivamente, prevén una disminución, mientras que 10,5% y 15,5% anticipan un aumento.

Respecto de la evolución del personal ocupado en los próximos tres meses, 69,2% de las empresas privadas y 62,9% de las vinculadas a obras públicas señalaron que no esperan variaciones en la dotación.

La industria según el Indec

Sobre el Índice de Producción Industrial Manufacturero (producción industrial), el informe detalla que once de las dieciséis divisiones industriales mostraron retrocesos interanuales. Entre las caídas más relevantes se ubicaron prendas de vestir, cuero y calzado (-15,1%), productos textiles (-24%), productos de caucho y plástico (-12%) y productos de tabaco (-12,4%). También registraron disminuciones sectores como alimentos y bebidas (-1,7%), productos de metal (-8,1%) y vehículos automotores y autopartes (-4,1%).

Dentro del rubro alimentos y bebidas, la actividad descendió 1,7% interanual. Entre los subrubros, se destacaron bajas en galletitas y panificados (-7%), gaseosas y bebidas (-6,8%) y vino (-9,7%). En contraste, los productos lácteos (+10,4%) y el azúcar, confitería y chocolates (+9,5%) mostraron incrementos interanuales

El sector productos de tabaco presentó una caída interanual de 12,4%, con un descenso equivalente en la elaboración de cigarrillos. En tanto, productos textiles registró una baja de 24%, afectado por retrocesos en hilados de algodón (-34,7%) y tejidos y acabados textiles (-34,1%)

Por su parte, la división productos minerales no metálicos mostró un incremento interanual de 1,1%, impulsado por el crecimiento del cemento (+8,2%) y de los artículos de cemento y yeso (+21,6%). También exhibieron variaciones positivas sectores como industrias metálicas básicas (+0,9%) y Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (+3,2%).

Finalmente, el informe indica descensos en ramas vinculadas con bienes de capital, como productos de metal (-8,1%) y maquinaria y equipo (-2,2%). En cambio, otros equipos, aparatos e instrumentos verificó una suba de 2% interanual.