¿De cuánto sería la jubilación mínima con el proyecto de Diputados y cuál es la diferencia con la actual?

La jubilación mínima en Argentina rondaría los 290.000 pesos si se aplicara la fórmula que se votó ayer en diputados y que podría convertirse en ley pese al anuncio de veto que lanzó el presidente Javier Milei. Hoy, ese mismo haber está en 206.000 pesos, más el bono de 70.000 fijado a discreción por el Ejecutivo.

El posible nuevo esquema quedó fijado en el proyecto que fue aprobado por Diputados por una mayoría superior a los dos tercios (169 votos a favor, contra 72 en contra y 8 abstenciones) y podría ser también respaldado por Senadores, incluso por una diferencia mayor.

Esa mayoría relativiza el veto que anunció el presidente Javier Milei, ya que en el Congreso ya se conformó una mayoría lo suficientemente numerosa como para rechazar una decisión en contra del presidente y dejar en pie el proyecto del Congreso de la Nación.

Ese articulado dispone una actualización mensual de las jubilaciones a través del índice de precios al consumidor (IPC), la inflación mensual que calcula en Indec. Hasta ahí, es similar a que ahora está vigente a través de un decreto de Milei que actualiza por IIPC con dos meses de rezago. Es decir, ahora la jubilación de julio se paga con el aumento del IPC de mayo, que fue 8,8%.

Pero la fórmula votada ayer agrega una actualización anual a través del RITPE, el índice de variación salarial que establece el ministerio de Trabajo. Eso, para el caso en que en algún momento los sueldos de los trabajadores formales activos le ganen a la inflación las jubilaciones y pensiones no tengan un techo de incremento. A la vez, se establece un piso que es de 1,09% de la Canasta Básica Total de un adulto. Y, por única vez, se paga un plus del 8,1% en concepto de “empalme”, dado que el gobierno otorgó un 12,5% de recomposición en abril que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que quedó fuera de la actualización con la nueva fórmula.

En junio, la jubilación mínima se ubica en $206.931, monto al cual se le sumó un bono de $70.000. Suponiendo que la inflación de mayo fue del 4,5%, según las estimaciones de inflación de las consultoras privadas, los jubilados con los haberes más bajos cobrarían $216.242 en julio y si el gobierno decidiera otorgar otro bono del mismo monto, ascendería a $286.242.

En cambio, con la fórmula aprobada en Diputados, a valores de junio y teniendo en cuenta la canasta básica total de abril que fue de $268.012, la jubilación mínima rondaría los $292.000 para aquellos que tengan un solo ingreso. Con una diferencia importante: sin tener en cuenta ningún bono. (DIB)