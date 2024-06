San Pedro: quiso robar en un kiosco, el dueño la descubrió y le hizo pedir disculpas frente a cámara

Una mujer ingresó a un kiosco en la ciudad de San Pedro y, disimuladamente, intentó llevarse algunos productos sin pagar. El dueño del local la descubrió y la obligó a pedir disculpas frente a las cámaras que monitorean el interior del negocio, para que la situación quedara grabada. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y portales de noticias, como un escarmiento para la ladrona y una advertencia para otros comerciantes.

“Esto va a aparecer en las redes sociales para que se sepa y lo tengan en cuenta. Te van a ver en todos lados, así que no lo vuelvas a hacer porque el otro día me robaste de todo, no es la primera vez, ya me robaste un montón de veces”, se escucha decir a Lucas Ferreira, dueño del kiosco, en el video, al tiempo que la mujer admite su accionar y le pide por favor que no la denuncie, prometiendo que no va a hacerlo de nuevo: “Le robé a Lucas y le pido mil disculpas de todo corazón. No aparezco nunca más”.

Cuando el video se viralizó, varios comerciantes le insistieron a Lucas para que hiciera la denuncia. “Me mandaron millones de videos de la chica robando en diferentes comercios de vecinos, la reconocieron porque acá nos conocemos todos”, dijo Ferrerira en declaraciones a la prensa, aunque esta vez no hizo la denuncia y prefirió darle una lección. (DIB)