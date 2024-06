Visita especial en los courts del Parque Guerrero: “Es un privilegio poder jugar al tenis gratis"

El tenista olavarriense pasó de las canchas del Parque Guerrero a las canchas rápidas de Charlotte en Estados Unidos y realizó un balance de su incipiente carrera.

Matías Iturbe, tenista que dio sus primeros pasos en los courts “albinegros”, se encuentra residiendo hace dos años en Charlotte, en la Universidad del Estado de Carolina del Norte, mismo lugar donde alguna vez supo jugar al básquet un tal Michael Jordan.

Hoy, el olavarriense, tras lograr una beca, juega al tenis y a su vez cursa el cuarto año de la carrera de Business Analytics (algo similar a administración de empresas).

De visita por Olavarría, volvió a Estudiantes para rememorar sus primeros pasos por la institución de sus amores, el mejor recuerdo de Bernardo Alí y hasta darse el gusto de pelotear con Roberto Fresta.

“Estoy tratando de dar todo tanto en lo académico como para el tenis, donde hay muy buen nivel allá y me sirve muchísimo. Tengo una vida bastante ocupada, pero se disfruta, y también ayuda a no extrañar tanto acá”, comenzó anunciando Iturbe.

El tenista aseguró que “es un privilegio poder jugar al tenis gratis y a su vez, poder estudiar una carrera, eso sucede allá nomás, hoy acá es algo casi imposible, estando al alto nivel. Tuve la posibilidad de irme con una beca completa con 20 años y hoy con 22 veo un progreso en mí”.

Sobre su estadía en la Ciudad y su presencia en el Club Estudiantes, afirmó: “Volver a jugar acá, es algo hermoso, es a donde siempre quiero venir, acá aprendí a jugar tanto con Berni como con Roberto y es el Club que más amo” y agregó: “aparte de estar con gente que quiero y me quiere. Los dos, además de ser grandes entrenadores conmigo, me enseñaron muchísimos valores. Se siente raro volver y que no esté Berni es algo fuerte y duro, pero muy feliz del homenaje que le hicieron junto a Roberto”.

Por último, en lo que fue un analisis general de su deporte, mencionó: “Veo un muy buen nivel de tenis general, a nivel internacional se ve un recambio generacional y es bueno saber que hay jugadores que siendo tan jóvenes tienen tanta madurez” y no olvidó hacer un balance de los representantes “Bataraz” en competencias nacionales: “A nivel local también veo acá en el Club a Agustina -Tarántola- y a Francisco -Correa Iguíñiz- como dos chicos muy obedientes y centrados a la hora de jugar. Esto les favorecerá a futuro ya que están por entrar en la edad más importante para desarrollarse como jugadores”.

Fuente: prensa CAE