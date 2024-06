Pablo Palahy se despidió de la LFO: “No es un día más. Es un fin de ciclo”

Pablo Palahy y su equipo de trabajo dejarán de conducir las acciones de la Liga de Fútbol de Olavarría concluida la próxima Asamblea Anual y en la previa, el presidente emitió un comunicado de despedida.

El aún presidente de la entidad reguladora del fútbol local escribió en sus redes sociales: “Hoy no es un día más. Es un fin de ciclo y por eso es el momento de agradecer, primero a la pelota porque fue la responsable de casi todo lo que soy, a Enzo (mi ladero en todo este andar) que un día me vino a buscar para acercarme a un lugar que con el tiempo me hizo muy feliz, La Liga de Fútbol. Jamás imaginé que podía ser dirigente y lo fui con aciertos y errores, pero eso sí con honestidad y transparencia (2 palabras tan devaluadas en este último tiempo).

Agradecerle a cada uno de los Clubes que confió en nuestro grupo, a cada uno de los Presidentes y delegados que nos ayudaron a crecer; a mi grupo de trabajo, a los que estuvieron y hoy no están y a los que siguen hasta el último día. Obviamente a mi familia que me apoyo incondicionalmente, pero en este caso no es solo agradecimiento.

Sería muy injusto si no les pido perdón a Mamá, Andrea y Marti como también a mis amigos ya que les robe un montón de tiempo que era de ellos. PERDÓN Y GRACIAS”.

La nota, fue publicada luego de que comunicara oficialmente que no se presentarán como lista del oficialismo en la Asamblea que se llevará a cabo el venidero miércoles en la sede de la LFO donde asumirá, nuevamente, Mario Paternó.