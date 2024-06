"Si sos jubilado y tenes leña para cortar no pases frio, yo te la corto gratis", el gesto viral de dos albañiles olavarrienses

En los últimos días el gesto de dos olavarriense se volvió viral en las redes sociales luego de que a poco tiempo del inicio del invierno se ofreció de forma desinteresada a cortarle la leña gratis a los jubilados para que no pasen frío.

Se trata de Claudio y Diego, dos albañiles de nuestra ciudad que recientemente se pusieron a disposición de los jubilados mediante un grupo de Facebook y recibieron cientos de comentarios de apoyo y likes: "Si sos jubilado y tenes leña para cortar no pases frío, yo te la corto gratis".

En diálogo con Infoeme, Claudio contó cómo fue que empezó esta iniciativa junto a su amigo Diego con la que ya ayudaron a varios abuelos y abuelas de nuestra ciudad de cara a la llegada de la época más fresca del año.

"Trabajando en una obra vimos a un abuelo que iba en una bicicleta con dos o tres ramitas y después, charlando entre mate y mate, decidimos ofrecernos para ayudar", relató Claudio que puso a disposición su motosierra y herramientas de trabajo, creó un perfil de Facebook y realizó el "famoso" posteo destinado a colaborar con aquellos adultos mayores que no tienen gas para calefaccionar sus casas.

No pasó mucho tiempo hasta que la publicación comenzó a ser compartida por varias personas que agradecieron el gesto solidario y al día siguiente los vecinos del Barrio Escuela N°6 comenzaron a apartar tiempo con sus familias para ayudar a los jubilados.

Uno de los primeros "beneficiarios" de los ciudadanos fue un vecino de 74 años del Barrio La Araña que no tiene gas y se calienta con una salamandra. "Los abuelos se muestran re agradecidos y algunos destacan que es la primera vez que alguien hace esto acá en Olavarría", comentó.

En este marco, el hombre se encargó de aclarar que no busca un lucro con lo que hace ya que todos los gastos que genera cortar la leña a la gente salen de sus bolsillos al tiempo que reveló que la situación laboral actualmente no es la mejor: "No estamos bien económicamente, el panorama está muy complicado y vivimos de changas nomás".

Asimismo indicó que no se encargan de repartir o llevar leña, solamente cortan la madera que los abuelos ya tienen en sus casas porque "hoy en día un jubilado no puede pagarle a alguien para que le corte".

En caso de que alguien desee colaborar con esta iniciativa con nafta o cadenas para las motosierras puede comunicarse con Claudio al 2284606629.