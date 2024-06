Thelma Fardin: "Había perdido la fe en la Justicia, pero al fin me escuchó"

La actriz Thelma Fardin dio una conferencia de prensa en la sede porteña de Amnistía Internacional, tras conocerse el fallo de la Justicia brasileña que condenó a seis años de prisión al actor Juan Darthés por “estupro”, delito que en Argentina se tipifica como violación.

Fardin estuvo acompañada por Paola García Rey, Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, y sus abogados Martín Arias Duval y Carla Andrade Junqueira.

“Es un día con muchas emociones, no sabíamos el impacto que iba a tener la denuncia. Este es un escenario para el que no estaba preparada, porque había perdido la fe en la Justicia, a pesar de que mi caso tuvo justicia no es la realidad en la mayoría de los casos. Tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que sufren algún tipo de abuso, para que sepan que hay una reparación”, subrayó Fardin al iniciar su alocución.

“Tenemos que seguir construyendo la sociedad desde la empatía. Si alguien elige contarte lo que le pasó, elegí empatizar, no le preguntes por qué tardó en contar, escuchala, no la juzgues”, expresó la actriz, quien agradeció a su entorno familiar y colegas por al acompañamiento durante todos estos años.

“Al fin la justicia dice que es culpable, al fin la justicia escucha mi palabra”, precisó con alivio, y destacó que “gracias al enorme movimiento de mujeres tan denostado hoy pude hablar, salir adelante y construir una vida sin ese peso encima, que hoy pesa mucho menos, el esfuerzo enorme valió la pena”, añadió la actriz.

En tanto, también hizo referencia a los discursos de odio tan vigentes que le llegaron en forma de ataques, intentando desestabilizarla y desacreditar su testimonio. “Recibí muchísimos ataques. Que lo hacía por la fama, no se me cruza por la cabeza que alguien quiera ser famosa por el hecho más doloroso de su vida. Han dicho que robaba, que tenía algún tipo de acuerdo, que sacaba algún tipo de rédito, fui víctima de incontables ataques. Eso no me hizo claudicar gracias a que fuimos y somos millones los y las que decimos no nos callamos más”, aseveró.

“Es muy difícil llegar hasta acá, sin apoyo no se puede salir adelante, si tienen a alguien cercano sufriendo algún tipo de abuso acompañen”, remarcó.

Con información de Diarios Bonaerenses.