Estafadores estafados: le pidieron dinero por WhatsApp desde el número del abuelo y les sacó 500 pesos

Un joven fue víctima de un intento de estafa virtual, pero se dio cuenta y dio vuelta la cuestión: no solo la evitó, sino que les sacó 500 pesos a los ladrones. Luego compartió capturas de pantalla por la red social X/Twitter para contar lo ocurrido y alertar a otras personas sobre el modus operandi de los delincuentes.

El intento robo virtual se dio a través de WhatsApp: al muchacho le llegó un mensaje del celular de su abuelo pidiéndole que le transfiriera 40.000 pesos.

“¿Tan poco? Qué raro vos pidiendo poca plata”, le respondió el joven con viveza. Trascendió además, que al padre del joven también habían intentado estafarlo un rato antes, y el hombre alcanzó a avisarle.

En el cruce con los estafadores, el “nieto” les dijo que no tenía datos en el celular por lo que no llegaba a hacer la transferencia. “Si necesitás urgente, de última, cargame crédito y te transfiero. Si no, esperá, que llego a casa”, les dijo.

Desde el celular del abuelo los ladrones le dijeron que solo tenía “500 pesos”. El muchacho pasó un alias y el dinero llegó. Si bien los estafadores insistieron una vez pidiendo el depósito de los 40.000 pesos, el joven dejó de contestar y la comunicación se cortó.

Se cree que este tipo de hackeos tienen que ver con el robo de datos a través de las redes, y los estafadores logran utilizar números de WhatsApp con algún tipo de código de verificación. Por fortuna, el abuelo solo tuvo que cambiar el número de celular. (DIB)