Ley Bases: Denuncian que el proyecto que llegó al Senado es diferente al de Diputados

Este martes, el bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados denunció que el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal que llegó al Senado es diferente al que se votó en el recinto la semana pasada en la sesión maratónica, que inició el lunes 29 y se extendió hasta el martes 30 de abril por la tarde.

“El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada”, escribió el titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez.

De esta manera, el diputado envió un documento dirigido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en el que solicitó que se retire el texto del proyecto de Ley Bases que se envió al Senado, al tiempo que explicó que la acción altera “la voluntad del legislador” y se excede en la “autorización otorgada por el cuerpo para realizar correcciones”.

Por este motivo, Martínez señaló que las modificaciones realizadas por Menem al proyecto de Ley Bases implican un “incumplimiento de su deber como funcionario público”, mientras que aclaró que las alteraciones se detectaron en un breve análisis “no exhaustivo” del documento.

“Nosotros votamos una orden del día que está impresa con los cambios aceptados por el miembro informante. Estos cambios, que no fueron votados, los hicieron en el despacho de alguien, no pasaron por el recinto. No se puede tocar el texto. Lo que se comunicó al Senado está mal comunicado”, explicaron desde el bloque de Unión por la Patria.

En detalle, respecto al proyecto que ingresó al Senado, Martínez citó como ejemplo el anteúltimo párrafo del artículo 152 de la Ley Bases, en el que se cambia el término de “autorización de exportación”, por el de “permiso de exportación”, lo que significaría la eliminación del trámite de autorización para la transacción.

De la misma manera, el diputado señaló el artículo 171, en el que decía que “el PEN puede establecer diferentes montos mínimos ‘por sector o subsector productivo’ o por ‘etapa productiva’”, ahora, en el texto del Senado dice ‘sector productivo’, y que, respecto al monto, dice “mayores” cuando debería indicar “montos mínimos iguales o mayores”.

Es preciso mencionar que, el pedido de Unión por la Patria, llegó a pocas horas de que el proyecto de Ley Bases, que tuvo su primer intento de aprobación en febrero con unos 664 artículos y seis anexos, se comience a debatir en el plenario de comisiones del Senado. (Diputados Bonaerenses)