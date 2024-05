Sabor agridulce para el campo: poca respuesta sobre el rumbo de las retenciones

El jueves por la noche se mantuvo una reunión entre los miembros de la Mesa de Enlace y representantes del Gobierno Nacional. Como resultado del encuentro, los ruralistas llevaron una agenda de reclamos y se fueron con algunas promesas.

Carlos Castagnani, presidente de CRA, expresó ante Bichos de Campo: “Hacía unos meses que necesitamos hablar con la autoridad un poco para intercambiar ideas, pero más que nada para hacerle llegar nuestra mirada y también los pedidos que nos hacen los productores”.

En este sentido, el dirigente explicó que de la agenda que presentaron ante el gobierno, lo más urgente por estos días son las retenciones al trigo, la posibilidad de eliminarlas, puesto que la campaña está por empezar y los números muchas veces no dan, pese a algunos anuncios del ministro de economía Luis Caputo de reducir aranceles a la importación de algunos insumos.

“Ante el inminente comienzo de siembra de trigo, que según los números que manejamos nosotros, principalmente en campos alquilados, la rentabilidad sería cero y en algunos casos negativa. El gobierno tiene otros números. Si bien se nos dijo, y es cierto que hubo una baja en lo que es fertilizantes, las retenciones por ahora no hay posibilidad de tocarlas, hasta que no se logre el superávit fiscal”, confirmó Castagnani.

Ante este escenario, Castagnani se mostró optimista respecto a la no renovación de la resolución del Banco Central que castiga a los productores que guarden más del 5% de la cosecha de soja, vigente hasta junio: “El sector necesita un mensaje, necesita una acción. Hay medidas como la del Banco Central que realmente no afecta la caja del gobierno, y es una medida arbitraria e insólita. Eso lo van a ver, hay una posibilidad. Ahora en junio caduca, termina esa resolución y bueno, esperemos que no la renueve este gobierno, porque sería un pésimo mensaje”.

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, expresó a este medio: “El equilibrio fiscal del Gobierno está en parte sustentado con las retenciones, con la alta presión impositiva. Nosotros fuimos a plantearles que de un momento a otro, hemos convertido a nuestro país en un país caro, y eso de ser caro también los productores pasamos a ser caros en los costos de producción. Después cuando salimos, salimos a un mundo con un precio internacional de los commodities y es muy difícil absorber los costos, quedas desfasado. Entonces es muy difícil encarar una campaña fina con toda esta presión”.

Para el federado, las urgencias del sector que representa son dos, y una tiene que ver con la resolución del Banco Central que hacía mención Castagnani, y también la brecha cambiaria. Sobre la medida del BCRA, Achetoni detalló: “Dijeron que lo van a estudiar pero no fueron contundentes o claros en sacar esa resolución”.

Sobre la unificación cambiaria, el presidente de FAA subrayó: “Aunque estemos bastante cerca de lo que eran comparativamente con otras realidades de otros momentos, está mejor en cuanto a la paridad cambiaria. Está más cerca, pero aún falta. Esto hace que sea bastante difícil de sostener, y en las economías regionales son situaciones bastante complejas, porque hay muchas actividades que están muy difíciles de reactivarlas, producto de que se han ido degradando no de un momento a otro sino con muchos años, pero que cuesta mucho la inversión para poder reactivar”.

Castagnani expresó que necesitan gestos urgentes hacia el campo: “Nos fuimos con un sabor agridulce. Creo que ellos se llevaron nuestra impresión, y saben que el crédito que está dando el sector tiene un punto donde tendremos que sentarnos otra vez y decir, bueno, necesitamos sí o sí algún mensaje de acción directa al campo, sino nuestros productores van a pedir que intensifiquemos estos pedidos”.

“Recibimos un informe detallado de cómo y hacia dónde va el plan económico. Nosotros manifestamos que se necesita, de manera urgente, devolverle rentabilidad al productor. Para el trigo, por ejemplo, eliminar retenciones es eliminar una limitante de inversión” dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, luego de la reunión con Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía.

Fuente: Bichos de Campo.