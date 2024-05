Marcelo Aba: "No hemos ganado presupuesto, recuperamos el que debíamos haber tenido"

Luego de que el Gobierno Nacional reconociera el fondo para el funcionamiento de todas las universidades nacionales, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, aseguró que "no hemos ganado presupuesto, recuperamos el que debíamos haber tenido".

En diálogo con Radio Voz 106.9 de Tandil, Aba explicó que "luego de estos casi seis meses en los que realizamos permanentes planteos pidiendo lo que nos correspondía, el Gobierno firmó la resolución donde destina 90.000 millones para todo el sistema. Es el reconocimiento que hace unos días obtuvo la UBA, de tener la recomposición del año pasado".

Al mismo tiempo, detalló que estos nuevos números, "nos permiten tener previsibilidad, no hemos ganado presupuesto, recuperamos el que debíamos haber tenido aplicándole la inflación. Con respecto a las actividades, nos permite retomar ritmo en algunas que teníamos muy reducidas".

Mientras que aclaró que se siguen realizando reuniones para arreglar otros aspectos, como la cuestión salarial, y señaló que "estamos conformes con este logro. No deja con buen sabor que una universidad haya tenido un tratamiento especial, pero sabemos que el reclamo de toda la sociedad fue el sistema en su conjunto".

Profundizando sobre la relación del resto de las universidades con la UBA después de que hayan logrado un acuerdo por su cuenta, mencionó que "no miramos hacia atrás, si reforzamos mucho que es un logro del conjunto del sistema universitario, donde el resto de las 60 universidades seguimos trabajando mancomunadamente" y agregó que "hasta donde yo sé, no hubo un pedido de disculpas oficial de la UBA".

Y concluyó: "No nos pareció bien, tampoco es novedoso que alguna universidad concurra de manera individual concurra a alguna Secretaría para buscar algún tipo de solución. En este caso, la diferencia es que se suelen buscar soluciones pequeñas, no algo que tenía al sistema totalmente frenado. Pero creo que es momento de ver el vaso medio lleno, hubo un cambio de actitud muy marcado de parte del gobierno, los resultados así lo indican. No solamente se llega a esta conformidad en los gastos de funcionamiento, sino que ya se empieza a conversar sobre otras cuestiones que habían quedado relegadas".

Fuente: El diario de Tandil