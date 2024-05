Francos: “El Presidente me elige a mí porque él no entiende la política argentina”

Este martes el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos consideró que él fue elegido para reemplazar a Nicolás Posse dado que al presidente Javier Milei se le complica la comprensión y el manejo de la política argentina y confirmó que Federico Sturzenegger ingresará a la gestión.

“Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, sostuvo Francos.

Vale precisar que, el cambio de Gabinete de Milei se oficializó esta mañana en el Boletín Oficial pero fue el lunes por la noche que la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que el Gobierno anunció la salida de Posse, el traslado de Francos y que pase de Ministerio a Secretaría de la cartera del Interior.

Así, Francos estimó que la salida de Posse se debió a un desgaste por la puesta en marcha del Gobierno y las posteriores diferencias que mantuvo el funcionario saliente con el Jefe de Estado. “Creo que era lo más aconsejable para dar por terminada esa situación”, indicó.

“Poner en marcha un Gobierno desde donde estamos genera un desgaste. Posse con el Presidente han tenido diferencias seguramente que llevaron a esta situación. Y en un momento pareció que la discusión era insostenible y presentó su renuncia”, detalló Francos en su primera declaración radial con el nuevo cargo.

De todos modos, la Jefatura de Gabinete emitió un comunicado en el que aclararon que “Posse continuará acompañando, como el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad” y detallaron que lo “hará desde un nuevo rol, que será dado a conocer en los próximos días”.

Asimismo, la estrategia que llevará a cabo el nuevo Jefe de Gabinete a la cartera apunta a “agilizar” su función para coordinar la acción de los ministerios, y agregó que continuará trabajando en pos de que se apruebe la Ley Bases en el Senado. “Ojalá mi gestión pueda comenzar con una ley que permita un crecimiento rápido de Argentina”, señaló.

Por otra parte, el ex Ministro del Interior confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al Gabinete dado que es una “figura clave con miras a la desregulación del sistema” y que tuvo “mucho que ver en la conformación del (Decreto de Necesidad y Urgencia) DNU (70/2024) y la Ley Bases”, aunque aclaró que no está definido el cargo que ocupará.