Kicillof cruzó a Milei y calificó al Gobierno nacional como “una manga de inútiles y mentirosos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le respondió este viernes al presidente Javier Milei y criticó duramente al Gobierno, al calificarlo de “una manga de inútiles y mentirosos”.

Lo hizo en un acto en la localidad de Tornquist, donde dijo que Milei implementa políticas “tóxicas y venenosas” para la Argentina y que está rodeado de un “gobierno de millonarios”.

La respuesta de Kicillof fue luego que el propio Presidente lo descalificara en una de sus habituales entrevistas en el canal LN+. “Es un incapaz, Gobierna la provincia más grande y lo mal que lo hace. No le alcanza los recursos y va y pone recursos en otras provincias, es decir, tiene la provincia dinamitada, manda a los patrulleros y manda recursos”, dijo Milei en una charla con Luis Majul. Y desafió: “Pero tranquilo, en 2027 vamos a ganarle las elecciones”.

Ahora, el mandatario aprovechó una visita a Saldungaray, ciudad que compite entre las más lindas del país, para responderle y aseguró que el Presidente “vive en otro país, o tal vez en otra planeta”.

“Me importa tres velines lo que diga Milei. Está en un cumpleaños. Nos está metiendo en una guerra que no es nuestra, y en un conflicto internacional con España. Fue a Europa y no trajo un inversor”, le retrucó el mandatario bonaerense sobre el cruce que Milei viene teniendo con el presidente español, Pedro Sánchez.

“Más allá de su figura hay que volver a discutir un proyecto de país. Hoy está bajo ataque la salud, la educación, la obra pública. Se está discutiendo un modelo de país. De la escuela anarco-capitalista alguien puede haber dicho probemos con eso. Parece que no es una poción mágica. Más bien parece algo tóxico. Venenoso para la Argentina”, dijo Kicillof.

Y ahondó: “Me llena de orgullo que en nuestra provincia no se respira la misma corriente del Gobierno nacional. Hay mucho contraste no sólo con lo que vemos del Gobierno nacional, en términos de políticos, donde hay una verdadera ausencia. Pero también hoy nos juntamos a coro a decirle al presidente Milei que La Patria no se vende”.

Kicillof recogió el guante tras los cuestionamientos de Milei a la entrega por parte de la Provincia de 15 ambulancias en comodato a Chubut para atender emergencias en localidades del interior. La foto del bonaerense con su par patagónico Ignacio Torres y otra con el santafesino Maximiliano Pullaro molestaron mucho al Presidente.

“Nos quitaron todos los recursos no sólo los discrecionales. También los que son para los maestros, para el colectivo, para seguridad, para jubilados. No es que nosotros resignadamente dejamos que hagan lo que les parezca. Vamos a movilizarnos. Nos castigarán el doble. Mientras a aquellos que no levantan la voz por si se enojan no les va muy bien tampoco. Tenemos un gobierno que trabaja para intereses que no son los nuestros. Y nuestro mandato también proviene de las urnas”, manifestó Kicillof, con críticas, aunque sin dar nombres, a algunos gobernadores dialoguistas. (DIB)