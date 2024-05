Infoeme | nacionales - 22 de Mayo de 2024 | 19:41

Suba del dólar: el Gobierno no intervendrá y cree que no tendrá impacto en la inflación Lo dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, quien afirmó que "no hay razón para que esto tenga alguna implicancia en precios".

En medio de la suba del dólar blue en los últimos días, desde el Gobierno de Javier Milei descartaron la posibilidad de una intervención en el mercado y señalaron que no tendrá impacto en la inflación que, de acuerdo a las principales consultoras estará entre 4,5% y 7% en mayo. “Si vamos a hacer algún tipo de intervención de alguna índole para algún tipo de control…No, no va a pasar”, sentenció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada. Y precisó: “No hay razón para que esto tenga alguna implicancia en precios, más que el problema inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina”. “No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Recordemos que el dólar es un precio más de la economía. El dólar no es más que un bien que podés adquirir en el supermercado o un bien que te podés comparar o un servicio que podés pagar. La única diferencia es que, en tal caso, el dólar es un activo financiero, por lo tanto tiene algún tipo de reacción diferente u otra velocidad de la que pueden tener otros bienes”, explicó el portavoz. Mientras que el dólar paralelo sigue con su tendencia alcista con tres días seguidos de aumento, el vocero recordó que la divisa estadounidense “estuvo quieta o sin mucha variación durante mucho tiempo”. Y amplió: “El Presidente explicó el por qué el pase a precios por un ajuste en la cotización del dólar efectivamente no es la razón de por qué aumentan los precios sino porque detrás de eso hiciste todo mal cuando implementaste en el pasado una política monetaria desastrosa”. En ese sentido, y a pesar de que siempre la suba del dólar paralelo se ha trasladado a precios en el país, Adorni sostuvo que “para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar popularmente conocido como dólar blue con los precios”. Y cerró: “Cuando no hubo movimiento en el dólar había inflación. Por lo tanto, efectivamente no hay una relación entre una cuestión y la otra”, resumió. Tras el dato de inflación de abril del 8,8% (el acumulado del año es 65%), la Rosada decidió postergar los aumentos de las tarifas de gas y electricidad. Esto, sumado a la ralentización de los precios de alimentos y bebidas hace que las consultoras estimen que en mayo la inflación no superará los 7 puntos. (DIB) Compartirla WHATSAPP