Contratistas avanzan con la cosecha gruesa, pero reclaman créditos

Los contratistas rurales comenzaron con la campaña de granos gruesos con un leve aumento en los precios de su trabajo en la cosecha, sin embargo aseguran que están por debajo de la inflación.

Si bien, en relación al año pasado, el volumen de trabajo es mayor, desde el sector advierten que los precios en dólares de los servicios no bajan ante factores como el alto precio de la maquinaria agrícola y la falta de crédito para la compra de nuevas unidades.

El presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Maquinarias Agrícolas (Facma), Luis “Fredy” Simone, calculó ante la consulta de Infocampo que entre febrero y abril, las labores de cosecha en soja aumentaron un 6,7%.

En ese período, la inflación acumulada en Argentina -de acuerdo a datos oficiales- en el trimestre comprendido entre febrero y abril trepó al 23%. “El año pasado, al no tener buen escenario de rendimiento, el nivel de tarifas no era el mejor”, reconoció el directivo.

En el caso de soja, las tarifas de abril 2024 de trabajo para un rinde de 24 qq/ha calculado por Facma es de $ 79.773 por hectárea. Medido en dólares, son U$S 92,7, tomando como base un tipo de cambio de $ 861.

Por el momento, la entidad no actualizará esta lista, en espera de medidas que pueda tomar el Gobierno y que tengan impacto en la formación de precios.

En las tarifas elaboradas por Facma, los gastos operativos representan un 56% del total de los costos. En el global, los rubros Conservación y Reparaciones representan un 19%, el Combustible un 18% y Personal y Aportes un 13%.

En paralelo a estas cuestiones, el titular de Facma remarcó que existen otros factores que en la actualidad influyen en la formación de las tarifas, como la escasez de máquinas en el mercado y sus precios elevados en relación al resto del mundo.

Este dato no es menor y lo corroboran las cifras del sector privado: según la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el patentamiento de unidades cayó un 41,5% en el primer trimestre de 2024.

“Hay poca oferta y compra de maquinaria, no la compramos porque no podemos y no hay créditos adaptados al contratista”, advirtió y agregó: “Si no empiezan a presentarse crédito más blandos y baja en los precios de la maquinaria, nada indica que los contratistas vayamos a comprar, todavía no tenemos herramientas”.

En este punto, consideró que aunque la tasa de interés y la inflación se muevan a la baja, los créditos en pesos todavía siguen siendo costosos y por esto, las pocas financiaciones que se toman son en moneda norteamericana.

Fuente: Infocampo