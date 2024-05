Si te roban el celular, se bloqueará automáticamente gracias a la inteligencia artificial

El problema de la seguridad de nuestros celulares es una cuestión cada día más urticante. Además del precio cada vez más elevado de los smartphones, la información personal que almacenamos en ellos es cada vez más grande. Por eso, que nos roben el teléfono es uno de nuestros mayores miedos. Para intentar combatir esto, Google anunció una importante novedad en Android 15, la última versión de su sistema operativo para estos aparatos: mediante una combinación de información de los sensores y de inteligencia artificial (IA), el dispositivo se “dará cuenta” de que alguien lo ha arrebatado e intenta huir con él, y se bloqueará automáticamente. Así, al menos será imposible que nos quiten información personal.

El bloqueo automático tras un robo es una función que Google denomina Theft Detection Lock y usa el “poder” de la IA para detectar que alguien nos ha quitado el móvil de las manos y ha salido corriendo, o en bicicleta o moto. Para conseguirlo, el sistema es capaz de identificar el movimiento asociado a esta situación y se encarga de bloquear automáticamente la pantalla para impedir el acceso a nuestra información personal.

Ésta es la noticia más destacada en cuanto a seguridad anunciada por Google, pero no la única. Con el fin de que los aparatos robados sean más difíciles de comercializar, la próxima versión de Android incorporará estas características:

Restablecer los datos de fábrica será más complicado. De ahora en adelante no será posible configurar un móvil como nuevo sin conocer el código o la contraseña de nuestra cuenta de Google. De esta forma, incluso si los ladrones logran forzar el restablecimiento de fábrica no podrán vender el móvil con tanta facilidad, ya que no será posible utilizarlo.

Espacios privados para ocultar las apps bancarias. Otro de los motivos por el que los ladrones tratan de hacerse con móviles ajenos es acceder a las aplicaciones del banco para transferir los fondos a otra cuenta. Gracias a esta nueva función podremos ocultar las aplicaciones sensibles en un espacio distinto protegido por un código adicional.

Será más difícil cambiar los ajustes sensibles del móvil. Android requerirá el uso de un código, contraseña o autenticación biométrica para modificar ajustes sensibles del dispositivo, como desactivar “Encontrar mi dispositivo” o modificar el tiempo que tarda en apagarse la pantalla cuando no estamos usando el móvil.

Aunque el ladrón sepa tu código, también necesitará autenticación biométrica. La huella digital o el reconocimiento facialserán imprescindibles para acceder y modificar información de nuestra cuenta de Google y del dispositivo.

Android sabrá que alguien está intentando desbloquear el dispositivo. Gracias a Offline Device Lock, el sistema operativo podrá detectar que el celular está en “malas manos” y bloqueará la pantalla si alguien ha intentado desbloquear el móvil sin éxito en repetidas ocasiones.

Remote Lock Android. Con esta función podrás bloquear la pantalla del móvil aunque no recuerdes tu cuenta de Google. Para ello, tan solo hay que indicar nuestro número de teléfono y responder a unas preguntas de seguridad desde cualquier otro teléfono.

Todavía no hay fecha para todos estos cambios, pero se espera que lleguen en el transcurso de este año. (DIB)