Entidades rurales rechazan la trazabilidad individual electrónica del ganado bovino

Aunque por el momento no es más que una idea de la que no se conocen mayores detalles, desde el ruralismo ya le respondieron al Gobierno con los tapones de punta.

En una reciente reunión con referentes de la cadena de las carnes, autoridades nacionales presentaron la idea de implementar una trazabilidad individual electrónica del ganado bovino.

Traducido: un chip o algún dispositivo similar inserto en cada ejemplar vacuno que se críe y engorde en Argentina, para conocer toda la información de su vida, de manera de almacenarla y luego ofrecerla a los compradores, como un plus de valor.

Esto, teniendo en cuenta las demandas que hay a nivel mundial de consumidores que quieren conocer todo sobre sus alimentos, incluyendo por ejemplo qué comía o dónde vivía el novillo del que se sacó la carne que llegó a su mesa.

El rechazo del ruralismo

En este marco, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que integra la Mesa de Enlace, dejó expresada su posición en rechazo a esta iniciativa.

“Es preocupante que el gobierno argentino promueva la trazabilidad individual electrónica del ganado bovino. Esta medida podría imponer una carga adicional a los productores y dificultar el proceso de producción sin necesidad”, señaló la entidad, en el mismo comunicado en el que cuestionó a quienes quieren modificar el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa.

“Es fundamental que se consideren las opiniones y necesidades de los actores involucrados en la industria ganadera, antes de implementar políticas que puedan afectar su funcionamiento”, continuó CRA.

Desde su punto de vista, el sistema aplicado a la exportación actual ya permite acceder a los mercados sin problemas, por lo que no haría falta introducir esta novedad.

“No admitimos que el gobierno imponga medidas de escritorio que no lograrán más que burocratizar y sobrecargar innecesariamente al productor en general y en particular a los pequeños”, criticó la entidad.

Fuente: Infocampo