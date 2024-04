Ahora sí, el Torneo Preparación terminó la Etapa Regular

Luego de varias postergaciones, el primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la Etapa Regular.

En el Domingo Colasurdo y en el Pedro Iriart Legorburu se completaron los cuatro partidos pendientes entre Ferro y Sierra Chica con todos festejos para el “Carbonero”.

Con todos los resultados definidos, las Finales del Torneo Preparación quedaron confirmadas. En Décima jugarán Racing vs El Fortín, en Novena y Sexta lo harán Loma negra vs Embajadores, en Octava Estudiantes vs El Fortín, en Séptima el cruce será Racing vs El Fortín y en la categoría mayor, Estudiantes y Ferro buscarán el título.

Los resultados:

En Décima:

Sierra Chica 0 – 3 Ferro

En Novena:

Sierra Chica 0 – 1 Ferro

En Séptima:

Ferro 3 – 0 Sierra Chica

En Quinta:

Ferro 5 – 0 Sierra Chica