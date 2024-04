Inferiores ABO: la lluvia afectó la programación del "finde"

El primer torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas debía completar una nueva fecha en Damas y Caballeros, pero sólo se jugaron los partidos de la jornada sabatina debido a la lluvia.

En el transcurso del sábado se jugó la 4° fecha para la rama masculina que logró completar todos los cotejos que se habían anunciado, pero la programación no se completó ya que quedó suspendida la actividad de la jornada del domingo que incluía los cruces entre Racing de La Madrid vs Ferro y Sport Club Trinitarios vs Loma Negra y San Martín, todos duelos de la categoría femenina correspondientes a la 3° fecha.

Los resultados:

Pueblo Nuevo vs Estudiantes Negro

U15: 19-47

Ferro vs San Martin

U15: 42-81

U17: 00-116

U13: 54-42

Mini: 30-64

Loma Negra vs Independiente:

Mini: 00-20

U13: 33-82

U17: 57/96

Estudiantes vs El Fortín:

Mini: 72-28

U13: 47-61

U15: 97-14

U15 “B”: 60-70

U17: 60-35

Las Flores Básquet vs Racing (O):

Mini: 08-81

U13: 60-58

U15: 45-55

U17: 25-77

U17 “B”: 61-57

Racing (L) vs Pueblo Nuevo:

Mini: 20-00

U13: 91-17

U15:85-16

U17: 62-44

Femenino

Loma Negra vs Racing (O):

U13: 64-20

U17: 27-63