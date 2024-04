La emoción de firmar la escritura de su casa: "Tiene un valor sentimental muy grande"

Este miércoles el Club Pueblo Nuevo fue la sede de un emotivo acto en el que se más de 450 familias de nuestra ciudad pudieron concretar la firma de la escritura de sus casas, tal como lo hicieron Cristina y Daiana, madre e hija, que contaron a Infoeme cómo vivieron este momento.

Fue alrededor de las 11 que las olavarrienses llegaron a la sede del Club ubicado sobre Necochea y Chacabuco en donde unas 200 personas llenaron el salón a la espera de que comience el acto protocolar.

Entre nervios y ansiedad, tal vez, los minutos de espera mientras se presentó el acto y habló el Intendente sobre los 454 títulos de propiedad se hicieron tan largos, como los años y años que Cristina, mama de tres hijos, vivió y trabajó en Olavarría para hoy poder firmar la escritura de su casa del Barrio Alberdi, una casa que heredará su hija Daiana.

Poco a poco comenzaron a llamar nombre por nombre para estampar la rúbrica que acreditará oficialmente como propietaria a cada persona citada en el marco de uno de los últimos trámites antes de que dicha escritura finalmente sea entregada.

"Los tramites los comenzamos hace aproximadamente dos años", relató Daiana a este medio ante la mirada de su madre y continuó: "Recientemente me agregaron a un grupo de WhatsApp en el que me indicaron toda la documentación que teníamos que traer hoy, nos presentamos y pudimos firmar la escritura sin ningún inconveniente".

Ante la consulta de qué se siente firmar la escritura de su hogar no pudo contener las lágrimas: "A mi me emociona un montón porque no es un sacrificio que yo hice, es un sacrificio que realmente lo hizo mi mamá durante mucho tiempo".

"Tiene un valor sentimental muy grande y vale muchísimo", concluyó Daiana.