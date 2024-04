El Jardín de Infantes N°901 celebra sus 75 años con un acto destinado a toda la comunidad.

El mismo se realizará el próximo lunes 22 de abril a las 15 horas en las puertas de la institución ubicada en Coronel Suárez 3349.

Desde el jardín extienden la invitación a ex alumnos y alumnas, ex docentes y ex auxiliares, así como también a la comunidad en general.