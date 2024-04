Alfredo Troncoso: “Tengo vergüenza, fuimos un equipo mediocre”

Club Ciudad de Bolívar cayó ante Banfield en el estreno dentro del certamen más federal del país y luego de consumada la derrota, Alfredo Troncoso habló con La Mañana.

Fue un categórico 6 a 0 en contra de los “Celeste” en el estadio Ciudad de Vicente López y sobre el resultado, Troncoso sostuvo: “Hoy tengo una vergüenza bárbara porque nosotros vinimos con una idea y no se dio lo que esperábamos. El resultado habla por sí solo, fuimos un equipo medio mediocre, no me lo esperaba. Pero bueno, esto es así, sabemos que Banfield es un equipo de Primera División y nosotros somos un club del Federal A. Si pretendemos luchar el ascenso tenemos que remediar esto, cambiar la imagen de hoy y revertirlo”.

El delantero, que ingresó desde el vestuario para el segundo tiempo con el compromiso ya sentenciado, se mostró decepcionado por la actuación del “Celeste”, al tiempo que afirmó que hay que dar la cara en los momentos difíciles y que el conjunto de Julio César Falcioni “nos pasó por arriba”.

El “Taladro” se lució en la cancha de Platense y mostró una clara superioridad, tanto futbolística como físicamente. Al respecto, el nueve añadió: “Uno venía con una idea y se ilusionaba con al menos igualar las condiciones y tratar de llevar el partido a unos penales, por así decirlo. Físicamente nos pasaron por arriba. Hicimos lo que pudimos, pero no se pudo”.

“Es difícil cambiar la página. Tenemos que viajar a Bolívar y dar la cara. Este club me ha dado muchísimo, soy uno de los referentes y me hago cargo de lo que ocurrió hoy. Hay que seguir laburando y mejorar muchísimo”, siguió el olavarriense.

Por último, Troncoso, de 33 años de edad, se refirió al público bolivarense que viajó hasta Vicente López para apoyar al equipo y sostuvo que “primero quiero pedirles perdón, no queríamos dar esto que se vio. Este plantel va a dar pelea en el torneo y va a tener revancha”.

Fuente: La Mañana