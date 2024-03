Energía en crisis: Transener informó que no podrá pagar obligaciones si Cammesa no salda parte de su deuda

Transener anunció hoy que la mora en el pago de CAMMESA a las empresas del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) y la falta de certidumbre sobre futuras erogaciones -solicita al menos el pago de un mes completo de todo el período adeudado- pone en riesgo el pago de obligaciones y salarios de marzo.

El Comité Ejecutivo de CAMMESA se reunió hoy y “ante el pedido concreto de precisiones, no se obtuvieron certezas sobre los futuros pagos que aseguren recibir en el mes de Marzo al menos el ingreso de una remuneración mensual”, indicó en la notificación que envió Transener a BYMA.

“La falta de recursos en CAMMESA para atender los compromisos habituales es consecuencia de la demora en los pagos por parte de los distribuidores -que a la fecha han cancelado solamente el 49% de lo adeudado, conjuntamente con la falta de los necesarios aportes del Tesoro Nacional para cubrir los subsidios otorgados”, siguieron.

La firma detalló que a la fecha están pendientes de pago el 50% de la factura de los servicios prestados en noviembre y el total de la de diciembre 2023, por un total de $ 11.900 millones más intereses, “estando próxima a vencer la factura de enero 2024, y sin certeza respecto a los futuros pagos”.

“Teniendo en consideración que el 95% de los recursos financieros de Transener S.A. provienen del pago de CAMMESA, este incumplimiento se traduce en el desfinanciamiento de la Sociedad”, detalló.

Aclaró que desde el punto de vista económico las necesidades de la compañía para este año se encuentran razonablemente cubiertas y con cierta previsibilidad respecto a los ingresos futuros, producto de la vigencia de la Resolución ENRE Nº 104/24 que ha aprobado el incremento tarifario para la Sociedad desde febrero 2024, “es indispensable el cumplimiento por parte de CAMMESA del pago en término, de lo contrario obliga a la sociedad a mantener los egresos reducidos a un mínimo operativo que solo es aceptable en un muy corto plazo; de mantenerse tendrá impacto en la normal capacidad de atención del Sistema de Transporte, con el consecuente riesgo operativo”.

Sobre la situación fueron notificados el ENRE, Cammesa y Secretaría de Energía de la Nación. Aún así sostiene no haber recibido certezas y “por lo tanto, hemos puesto en conocimiento de las autoridades que de no cobrar al menos una transacción completa durante marzo, Transener no podrá cancelar sus obligaciones operativas y salariales en término”.

La sociedad controlada, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal SA (TRANSBA), se encuentra atravesando el mismo escenario debido a la falta de pago por parte de CAMMESA.

“La Sociedad se encuentra analizando los reclamos administrativos y judiciales que correspondan a efectos de perseguir el cobro de las mencionadas acreencias. Es importante mencionar que la situación crítica a la que se ve expuesta la Sociedad corresponde a menos del 2% del total de los costos del MEM que administra Cammesa, o sea unos 20 millones de dólares mensuales y representa aproximadamente 150 pesos en la factura de un cliente residencial”, concluyó el comunicado. (NA)