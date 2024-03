En medio de la ola de despidos, ATE anunció paro nacional para el 3 de abril con “ingreso masivo” a organismos estatales

En medio de la ola de despidos en el Estado nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado anunció un paro nacional para el próximo 3 de abril y a modo de protesta llama a realizar un “ingreso masivo y simultáneo” a todos los organismos estatales.

“Como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, escribió el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X en un mensaje dirigido a Javier Milei.

En las últimas horas, miles de trabajadores recibieron correos electrónicos con el aviso de despido, apenas unas horas antes del inicio del fin de semana largo. “Echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, confirmó el presidente ayer.

El secretario general de ATE acompañó la publicación con la carta que el sindicato le envió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En ese texto, el gremio sostiene que “la amenaza de despido de 70.000 trabajadoras y trabajadores del Estado nacional no solo devela un total desconocimiento de la gestión, sino que además conlleva la nefasta práctica de intentar infundir miedo. Las y los trabajadores estatales no tienen miedo y resisten en defensa de las politicas públicas que se traducen en derechos de toda la población de nuestro país”.

“Rechazamos las políticas de hambre y miseria que aumentan exponencialmente la pobreza y la indigencia; que dejan en la calle a miles de compatriotas de todos los ámbitos de la economía argentina; que cierran organismos estatales esenciales para la promoción y protección de derechos; que destruyen la producción y a la pequeña y mediana empresa, eliminando subsidios y generando una escandalosa transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los sectores concentrados de la economía”, señala también la carta a Pettovello.

Entre los principales reclamos de ATE, figuran “el cese de los despidos y la reincorporación inmediata de los cesanteados, así como también el reclamo de un aumento salarial que supere la inflación; el pase a planta permanente y estabilidad laboral; el cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre; el rechazo a cualquier privatización de empresas públicas; y la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”.

ATE explicó que durante la jornada de lucha cada distrito contará con la posibilidad de definir la modalidad de la protesta, incluyendo panfleteadas, radios abiertas y diversas acciones de visibilización.

“Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloqueé las puertas de los ministerios con listados de quiénes sí y quiénes no pueden ingresar. Usted y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el Derecho constitucional a la estabilidad en el Empleo Público (art 14 bis)”, afirmó Aguiar en su mensaje a Milei. “Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela”. (DIB)