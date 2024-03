Para la Lista Verde, el pedido de aumento del agua es “desmesurado” y “va a impactar de manera negativa”

Este martes se realizó un encuentro de la Lista Verde Coopelectric en el salón de actos del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas.

Según explicaron los miembros de dicha agrupación, la convocatoria se desarrolló con el objetivo de ser una “audiencia pública real”, paralela a la convocada por Coopelectric para el aumento de la tarifa de agua, donde la cooperativa solicitó un incremento del 292%.

Desde Lista Verde argumentaron que esta última “no tuvo presencia de público y duró quince minutos, desvirtuando la finalidad de este instrumento democrático, para que los olavarrienses pudieran participar y expresarse en un tema que es de su interés directo”.

Respecto al encuentro propio, destacaron que “el objetivo se vio cumplido” debido a “la presencia de personas que colmaron la capacidad de la sala y la cantidad y calidad de los que se anotaron y hablaron en el evento. La presencia de tantas personas es un ejemplo de que los olavarrienses no están dormidos, indiferentes, indolentes, y que sí les interesa lo que pasa en Coopelectric, en la metodología que utilizan, que les interesa el funcionamiento de los servicios públicos y el aumento de la tarifa de agua”.

Los que se expresaron en el encuentro fueron José Quinteros, ex presidente de las Federación de Sociedades de Fomento; Nicolás Leal, ex consejero de administración de Coopelectric; Eva Cura, ex concejal; Jorge Videla, docente y ex presidente de la Federación de Sociedades de Fomento; César García, abogado y uno de los fundadores de Lista Verde; Alan Aguirre, integrante de la juventud de la Lista, Paulo Ferreira Marquez, periodista; Daniel Guitart, empresario de la construcción; Juan Carlos Parini, ex gerente de la cooperativa telefónica de Loma Negra, ex concejal y ex consejero de administración de Coopelectric; y Luis Cavalli, abogado especialista en derecho de la energía.

Los oradores realizaron fuertes críticas a la conducción actual de Coopelectric, centrándose en la “falta de respeto a los olavarrienses y el desprecio demostrado a los usuarios al realizar un audiencia con el fin de que no vaya nadie, haciéndola en un lugar lejano, y no brindar información adecuada y suficiente para un debate serio y responsable”.

“Este desprecio, que lleva a malas decisiones, más la falta de transparencia y ocultamiento de sus acciones y cuentas, es una de las causas de que llevaran a la empresa a la quiebra virtual, con las cuentas embargadas y los servicios deficientes”, sostuvieron.

Además, se remarcó que “el fracaso de la audiencia pública de los que dirigen Coopelectric es un aporte a la baja calidad institucional de Olavarría. Cuando la ciudadanía no participa, más arbitrarias son las decisiones de la secta de amigos que dirigen la institución”.

Se hizo énfasis en que el aumento pedido de la tarifa de agua “es desmesurado” y “va a impactar de manera negativa en una amplia mayoría de las familias olavarrienses, en un contexto general complejo”.

También se señaló que la empresa “sigue vulnerando la ley, cortando la luz y cobrando intereses, teniendo una resolución expresa del organismo regulador de la energía, el OCEBA, de que no puede cortar la electricidad ni cobra intereses mientras la factura tenga incorporada el concepto “Contribución de capital en acciones”.

Asimismo, coincidieron que la conducción actual de Coopelectric “debe ser reemplazada y cambiado el sistema de gestión, transparentar sus cuentas, sanear sus finanzas y ponerla al servicio de sus socios cooperativos”.

Por otra parte, se mostró optimismo de cara a las próximas elecciones. “La caótica situación en que está la cooperativa solo puede tener como votantes a la actual conducción el mercado cautivo de los beneficiarios de ‘favores’ que les han hecho durante treinta años”.

En ese sentido, se remarcó “la necesidad de que los usuarios socios cooperativos sepan que tienen el derecho a votar ya que la política de desinformación ha hecho que muchos desconozcan este fundamental derecho”.