Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia: "Ante el avance del negacionismo necesitamos unificarnos en una gran marcha"

En la mañana de jueves, integrantes de la Coordinadora "Memoria, Verdad y Justicia" Olavarría llevaron adelante un conferencia de prensa en la que, por un lado se repudió el atentado que sufrió una integrante de H.I.J.O.S Capital; y por el otro, se bregó por una marcha de unidad para este domingo 24 de marzo.

La Coordinadora es un grupo de personas que pertenecen a distintos espacios políticas y de militancia que se juntaron que brega por "la verdad, la memoria y la justicia" y que desde hace años mantiene una lucha sostenida con la consigna de que "la violación de derechos humanos no pasó solamente en la dictadura, sino que está continuamente pasando".

En ese marco, Juan Weisz, referente de Insurgente, fue el primero en tomar el micrófono y dijo: "Nuestra bandera es denunciar los hechos de violación de derechos humanos hoy en Argentina y siempre, denunciar la violación de derechos humanos de parte del Estado".

Por eso, Weiz expresó: "Una de las cuestiones que a plantear es nuestro repudio a los hechos que hoy se conocieron en relación al atentado que sufrió una integrante de H.I.J.O.S Capital". En esa línea, lo describió como "un atentado de corte fascista que nos habla de una crecida de hechos de impunidad, que están basados en el odio y en la persecución, y que son avalados por acción o omisión por parte de las altas esferas del Estado".

En ese sentido, "cuando desde el gobierno se avalan los protocolos que permiten a la policía, por ejemplo, asesinar por la espalda, cuando desde el gobierno se niega la existencia de un genocidio en la Argentina, se está avalando este tipo de medidas", argumentó el referente del espacio cultural.

"En este contexto, nos vemos en la necesidad de unificarnos en la calle en una gran jornada de lucha este 24 de marzo. Esperamos lograr una manifestación y recorrido común ya que sería un acto muy importante para la ciudad de Olavarría", repensó Weiz.

En tanto, Laika del Frente de Organizaciones en Lucha sumó: "es una fecha donde salimos a conmemorar y a luchar por las cosas históricas que no queremos permitir nunca más. Como no queremos permitir nunca más este tipo de atentados, que no es un hecho aislado, sino parte de un sistema que actúa en su conjunto".

"Estamos totalmente convencidos de que hay que hacer un esfuerzo de madurez política para concentrar y tener una unidad en la calle porque ante el avance de la ultraderecha y un poco del fascismo, la unidad tiene que ser lo que prevalezca en la calle. El algo que hemos construido históricamente y lo que tenemos que hacer", argumentó Laika.

A pesar de las diferencias políticas que existen, Laika aclaró que se preparan en conjunto "para un 24 de marzo con toda la fuerza en las calles, invitando a quien se quiera sumar a las actividades que se harán".

Esas propuestas comenzarán a las 17: 30 horas del domingo 24, el domingo 24 en el punto de partida de Necochea y Brown para luego movilizarse hacia la Plaza Central/ Paseo Jesús Mendía donde, luego de la marcha va a haber actividades culturales como música, teatro e intervenciones, lectura de un documento de unidad y micrófono abierto para quienes quieran expresarse.

"El negacionismo no es gratuito"

En la conferencia, también le tocó el turno a Edgardo Souza, de Marabunta quién estuvo de acuerdo con la necesidad de diálogo y unidad frente al negacionismo y violencia actual. " Aparece en la sociedad este pedido de una marcha contundente llena de gente que se manifieste en la calle, que demuestre que no es gratuito el negacionismo", manifestó.

Souza añadió: "La respuesta política que tenemos que dar es un límite claro en consonancia con nuestra responsabilidad como organizaciones y ofrecer una lectura política del contexto en el que estamos viviendo".

Mirta Millán, representante de la comunidad mapuche urbana Pillan Manke invitó a vecinos y vecinas de Olavarría que se sumen a la actividad que se van a llevar a cabo desde la Coordinadora de Memoria, Verdad y Justicia en Olavarría. "Los territorios particularmente de pueblos indígenas están siendo criminalizados y avasallados, por lo cual pedimos que sientan empatía en función de la lucha del ser humano y de nuestros derechos porque si no defendemos la vida estamos ya tirando los derechos consagrados lamentablemente al peor postor que está en estos momentos reinando en el gobierno juntamente con toda la complicidad del arco político".

En este marco, "exigimos que comiencen a trabajar para que no se violen los derechos y nos solidarizamos con la red de HIJOS y particularmente con la compañera que sufrió una situación tremenda de ataque", agregó.

Desde el Partido Obrero en el FIT-U, a través de la voz de Agustín Mestralet también se invitó a la marcha del 24 para "reivindicar la memoria de los compañeros desaparecidos y las compañeras detenidas y desaparecidas".

"Hoy la lucha es contra el ataque a nuestros mínimos derechos a la vida, a la alimentación, a poder vivir en paz y sin represión", repensó el dirigente político y reiteró que en otras ocasiones ya han hecho referencia a que "el ajuste no pasa sin represión, un 24 de marzo en estas condiciones nos tiene que llamar a reflexionar y a movilizarnos para que ninguna medida represiva avance".

Para que la violencia no avance sobre la gente, Mestralet convocó "a toda la ciudadanía olavarriense, a todos los espacios democráticos a todos los vecinos y vecinas que consideren que el nunca más es el nunca más por la dictadura pero también por nunca más un desaparecido en democracia, un asesinato en democracia nunca más a la criminalización de la protesta y a la persecución judicial a quienes luchan".

Por último, Lucrecia Sciara de Poder Popular, confesó que "la noticia que tuvimos - denuncia de una militante de HIJOS abusada sexualmente y amenazada- es muy triste y lamentable" y en ese sentido llamó a la reflexión.

"Este 24 tenemos que estar más unidas, unidos y unides que nunca porque lo que pasó esta mañana es una forma de volver a impulsarnos miedo, de querer que nos quedemos adentro, que nos callemos que no no movilicemos más. No podemos permitir eso porque nos están quitando un montón de derechos, nos están aplastando", concluyó.

En concreto, desde la Coordinadora "Memoria, Verdad y Justicia" Olavarría reflexionaron: "Ante el negacionismo decimos que son más de 30.400 compañeros y compañeras desaparecidas, y falta visibilizar a los pueblos originarios. Ante el negacionismo reafirmamos este número de compañeros y compañeras desaparecidas".