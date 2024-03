Atentado político: denuncian que una militante de HIJOS fue abusada sexualmente y amenazada

La organización por los derechos humanos H.I.J.O.S. denunció que militante de esa organización fue abusada sexualmente, golpeada y amenazada por dos personas que la esperaban adentro de su casa y que pintaron la pared con la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo).

“Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de H.I.J.O.S. cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente, nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores”, comienza diciendo el comunicado que la organización difundió por las redes sociales.

En el documento, la agrupación contó además que “los atacantes la atacaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: ‘No vinimos a robarte, vinimos a matarte'”. Y que además le dijeron que a ellos les pagaban por eso.

“Este atentado contra su vida es un ataque político, motivada por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, H.I.J.O.S.”, agrega.

Y afirma que “los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla ‘VLLC’ (Viva la libertad, carajo)”, de la frase que utiliza Milei y que es una bandera de los libertarios que lo apoyan".

“Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra los que militamos por los Derechos Humanos. Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos”, remarca el comunicado.

Y cierra: “A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo: Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia, siempre”.

En declaraciones radiales, Agustín Cetrángolo, integrante de la Red Nacional H.I.J.O.S contó que “fueron días muy difíciles, acompañarla, conseguir un alojamiento seguro, para que la compañera pueda tener seguridad”.

“Entraron al departamento, forzaron la puerta y la estaban esperando adentro cuando ella volvió de su trabajo. Ella pide auxilio cuando logra desatarse”, contó. También dijo que “la persona que la encontró vio a las personas que salieron de la casa y los describió” y aseguró que tienen “corroborada la inteligencia previa, que fueron pasando por su domicilio en los días anteriores, que tocaron el timbre para dar con ella”.

Por su parte, en línea con el comunicado, responsabilizó al Gobierno por todo lo sucedido: “Esto que pasó no tiene punto de comparación, teníamos quien nos cuide. Hoy no tenemos a dónde acudir. No son negacionistas, son promotores del terrorismo de Estado. Quieren desmovilizar y hay mucho miedo. Pero el miedo no nos va a paralizar. La responsabilidad de esto es del Gobierno. De mínima, por incitar a la violencia contra los organismos de DDHH”, finalizó. (DIB)