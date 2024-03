Edicto de sucesión: citación del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Olavarría

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. Uno con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a los sucesores de Graña y Mendizabal Gladys Irma -y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso sobre el inmueble objeto del proceso caratulado (C) (P) BOCCAGNI MC COUBREY MICHEL ALEJANDRO C/ SUCESORES DE GRAÑA Y MENDIZABAL GLADYS IRMA Y SUCESORES DE GRAÑA Y FOPPIANO DELFINA CAMILA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA Expediente OL-2193-2020, sito en calle Alsina nro. 3762 de esta Ciudad, designado catastralmente como Circ I, Secc C Qta 86 Man 86f Parc 19, partida 5564, matrícula 54124 del partido de Olavarría-para que tome intervención en autos y haga valer los derechos que estime corresponder bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría.

