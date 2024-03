¿Qué diferencia a una supercelda de otras tormentas?

Una fuerte tormenta se desplazó durante la tarde de este martes por varios distritos de la provincia de Buenos Aires, hasta llegar a la zona del Río de la Plata, donde fuertes lluvias azotaron a la ciudad de La Plata, Ezeiza y otras localidades del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido el lunes un alerta por fuertes tormentas y, este martes, lo reforzó y compartió a través de sus redes la imagen del radar, donde podía apreciarse la formación de una tormenta que se denomina supercelda.

Este nombre se viralizó junto a videos y fotos, ante el impacto del fenómeno meteorológico que, en algunos distritos bonaerenses como el de 9 de Julio, provocó destrozos debido a las fuertes ráfagas de viento que acompañaron las copiosas lluvias.

“Una supercelda es una clase de nube muy gigantesca que puede tener su base alrededor de 1000 metros y su tope a los 12.000, 13.000 y hasta a veces 15.000 metros de altura, hasta superar el límite superior de la tropósfera que es la parte baja de la atmósfera”, explicó a DIB Horacio Sarochar, meteorólogo y docente de la Universidad Nacional de La Plata.

“La supercelda tiene una característica distinta a las demás nubes de tormenta y es que hay una parte de esa nube que gira y se llama mesociclón, zona donde pueden llegar a formarse tornados”, indicó el especialista.

No obstante, Sarochar aclaró que este martes, que en lo que pudo ser una supercelda, no hubo tornados. “Observo en la animación del radar algo que podría haber sido una supercelda cerca de la ciudad de 9 de julio, al este, pero en este caso en ese mesociclón no hubo tornados, nada que se parezca a un tornado, sí hubo vientos fuertes, porque generan vientos fuertes, granizo, caída muy abundante de precipitación, pero no siempre que se forma una supercelda se forman tornados”, aclaró. Asimismo, precisó: “Hay un eco que alrededor de las 17.20 podría parecerse a una supercelda, pero no hubo tornados”.

Destrozos

Una fuerte tormenta, con vientos de gran velocidad, generó esta tarde grandes destrozos en el distrito de 9 de Julio, afectando al autódromo y al aeroclub local. Según señaló el portal local Cadena Nueve, la tormenta se desató pasadas las 14 con lluvias torrenciales, vientos huracanados y caída de granizo.

En este marco, se registraron voladuras de techos y otros destrozos en distintas construcciones. Entre otras estructuras, resultaron dañadas el tradicional autódromo local y el aeroclub, según reportaron distintos usuarios en las redes sociales.

Por estas horas, Defensa Civil distrital realizaba un relevamiento sobre las zonas afectadas y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad preparaba una eventual asistencia. (DIB)