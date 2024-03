Bolívar: Un auto despistó en Ruta 226 y terminó en la banquina

En la mañana de este miércoles, un Toyota Corolla, color blanco, despistó a ocho kilómetros de la rotonda de ingreso a Bolívar y fue a parar a la banquina, que se encuentra con mucha agua acumulada como consecuencia de las precipitaciones que afectan desde hace varios días a gran parte de la provincia.

El vehículo, que viajaba desde Olavarría hacia Bolívar quedó sobre la banquina y, el único ocupante salió del interior del habitáculo por sus propios medios. La ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue hasta el lugar y el Dr. Luciano Schneider tras examinar al conductor dictaminó que no había sufrido lesiones por lo que no fue necesario su traslado al Hospital Doctor Miguel Capredoni,

Según declaró el conductor, perdió el control del vehículo debido a las lluvias. En el lugar trabajó para retirar al auto del lugar, una dotación de Bomberos Voluntarios de Bolívar que fue en el móvil número 8 a cargo del oficial Gustavo Peralta, efectivos policiales de la Comisaría de Bolívar y agentes de Protección Ciudadana.

Con Información de La Mañana de Bolívar.