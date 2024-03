La Biblioteca Popular 1° de Mayo invita a participar de los talleres 2024

Desde la Biblioteca Popular 1° de Mayo, ubicada en Dorrego 2557, informan e invitan a la comunidad a participar de la amplia propuesta de talleres para este 2024. Quienes deseen involucrarse pueden comunicarse con la Biblioteca o con el/la tallerista a cargo.

Los talleres son:

- Dibujo y Pintura: coordina Cecilia Bonavetti. Se trabajará sobre distintas técnicas, materiales y soportes, con lápices de colores, acuarelas y acrílicos. No se necesitan conocimientos previos. Dirigido a jóvenes, adultos y adultos mayores. Días lunes de 9.30 a 11.30 o de 15.30 a 17.30 horas.

- Pintura decorativa y reciclado: dictado por Adriana herrera.

Clases de pintura decorativa, reciclado de objetos, técnicas textiles. Se trabajará sobre diferentes superficies como: madera, telas, vidrios, metal, plástico, aplicando técnicas diversas. También enseñarán a hacer velas y jabones. Los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a la decoración del hogar, para obsequiar, como entretenimiento o como salida laboral.

Este taller está dirigido a personas a partir de los 12 años, todos los martes de 9,30 a 11,30 horas.

- Lectura y escritura creativa: dictado por María Emilia Martín.

El Taller pretende que el lector se acerque a distintas textualidades (poemas, relatos breves, cuentos, crónicas, libro-álbum, etc), pero no sólo para leerlas sino para experimentar con ellas. Está destinado a personas que busquen escribir de manera creativa a partir de la exploración. Se presentarán actividades lúdicas para tales fines: la creación de poemas a partir de naipes poéticos, la escritura de crónicas a partir de fotografías y la elaboración de cuentos o relatos breves a partir de utilizar dados narrativos que den el pie para escribir nuevos textos o reescribir alguno ya existente, entre otras actividades. Se busca que el asistente no sólo se sienta lector sino también escritor.

Destinado a jóvenes a partir de 12 años, adultos y adultos mayores. Días miércoles de 10 a 11.30 o de 15.30 a 17 horas.

- Juegos de mesa: coordina Iván Maximiliano Castagnino.

La propuesta esta destinada a aprender más de 20 juegos de temáticas y género variados, para toda la familia. para poder relacionarse con el ocio y otras personas, dejando de lado las pantallas y la tecnología. Juegos individuales, cooperativos, familiares, de estrategia, de azar, deducción, roles ocultos, de 1 a 100 jugadores. Algunos de los juegos son Kingdomino, Dany, Saboteur, Cartógrafos, ¡Toma 6!, Océanos de papel, Pócimas y Brebajes, Pepinillos, The Red Cathedral y muchos más.

Se llevará a cabo los días jueves de 9.30 a 11.30.

- Improvisación, Juegos teatrales e Iniciación al Teatro: Coordina Andrea Mazza. Introducción a la actuación, a través de improvisaciones y juegos teatrales, con disparadores que van surgiendo de situaciones de la vida misma, incluyendo juegos de clown.

A partir de 18 años. Con o sin experiencia previa. Jueves de 19.15 a 20.45 o sábados de 10 a 11.30 horas.

- Ajedrez: dictado por Julio Arjona Pérez.

La práctica del ajedrez tiene múltiples beneficios: estimula la capacidad de análisis y síntesis permitiendo enfocarse en la tarea de analizar todas las posibilidades y desarrollar un pensamiento crítico que llevará a encontrar la movida adecuada para cada ocasión. incentiva la creatividad y la imaginación, es ideal para entrenar la memoria y sirve de ayuda para prevenir el Alzheimer porque estimula la memoria y la entrena en lo visual, lo espacial, y lo asociativo. Ayuda a los niños a entender las consecuencias de sus actos y asumirlas porque en el ajedrez no interviene el azar, enseña a socializar y a aceptar las reglas, porque el ajedrez es un juego limpio y honorable. Por ser una actividad lúdica, el ajedrez es entretenido, mejora el estado de ánimo y la comprensión de los demás, así como la capacidad para afrontar situaciones difíciles. Esto demuestra que es una actividad con múltiples beneficios, que abarcan mucho más allá del aspecto intelectual.

Dirigido a personas de todas las edades, con conocimientos básicos de la disciplina o sin ellos. Los días viernes de 10 a 11.30 horas. (Iniciados) y de 17 a 18.30 horas. (Avanzados)

Por consultas e inscripción pueden comunicarse al 416422, 2284-694329 o acercarse a la biblioteca ubicada en Dorrego 2557 de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.