Desesperado pedido de ayuda: se operó hace solo 10 días y se le inundó la casa hasta la altura de la cama

Tras las intensas lluvias de este lunes, una vecina 54 años sufrió la inundación de su casa ubicada en el Barrio Eucaliptus y apela a la solidaridad de la comunidad olavarriense para salir adelante.

En diálogo con el equipo de Infoeme, Noemí Castro, que vive junto a su marido en calle 108 y Amparo Castro, contó que hace 10 días fue operada del fémur y cadera y necesita hacer reposo, sin embargo en la últimas horas, su condición se agravó ya que se le inundó la casa hasta la altura de la cama.

Su pedido a la gente es porque "se están estropeando todas las cosas" y lamentablemente no es la primera vez que vive una situación tan trágica como esta. "Ya esta es la tercera vez: en la primera tormenta se me voló el techo y no me dieron nada; el lunes pasado sufrimos mucho la tormenta, y hoy estamos viviendo otra vez lo mismo", detalló.

"No me dan ninguna solución, se me llena de agua el patio", explicó y aclaró que ya reclamó en otras oportunidades que al estar las cloacas sucias, las calles se llenan de agua muy rápido y entonces, cuando transitan los autos esa agua sube a su casa. En ese sentido, pidió ayuda ya que se le mojó la cama y el colchón, y la puerta del baño se terminó de romper.

Cabe aclarar que el barrio Eucaliptus es una histórica zona olvidada en gestiones anteriores y que carece de obras en materia hidráulica desde hace años.

Para ayudar a la vecina, podes comunicarte directamente con ella al 2284 - 720450.